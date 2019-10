Alle Polizeimeldungen vom 10. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Versuchter Firmeneinbruch

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen versucht, in ein Firmengebäude an der Engdener Straße einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist, eine rückwärtige Eingangstür aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Beute machten sie keine. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Emlichheim - Einbruch in Scheune

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in eine Scheune an der Stokmanstraße eingedrungen. Sie brachen die Eingangstür auf und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.

Wietmarschen - Zwei Verletzte nach Unfall auf A31

In der Nacht zu Donnerstag ist es auf der A31 zwischen den Anschlussstellen Wietmarschen und Lingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 38-jährige Frau und ihre 15-jährige Tochter wurden dabei jeweils schwer verletzt. Die 38-jährige Fahrerin war mit ihrem Sattelzug in Richtung Süden unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Es fuhr durch die Berme und kippte anschließend auf die rechte Seite. Die Fahrerin wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde schwer verletzt. Nach Auskunft des eingesetzten Notarztes kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Ihre Tochter wurde vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten muss die A31, Richtungsfahrbahn Süden, zwischen Wietmarschen und Lingen noch bis in die Nachmittagsstunden gesperrt bleiben. Neben der Polizei waren zwei Rettungs- und eine Notarztwagenbesatzung sowie die Feuerwehren aus Wietmarschen und Lohne mit insgesamt 42 Wehrkräften im Einsatz. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 42.000 Euro geschätzt.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Fiat 500 gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag an der Schützenstraße einen Fiat 500 gestohlen. Das Auto war zwischen 14.20 und 14.40 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Baustoffhändlers geparkt. Der Wert des Fahrzeuges mit dem Kennzeichen EL-SJ 124 wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

