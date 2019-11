Alle Polizeimeldungen vom 10. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Grauer Toyota beschädigt

Am Samstagnachmittag ist es auf dem Nebenparkplatz des Rawe-Ring-Centers Nordhorn, im Bereich der Neuenhauser Straße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 15.15 und 16 Uhr wurde dabei ein dort abgestellter grauer Toyota angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Nordhorn - Unfall auf McDonalds Parkplatz

Am Samstagnachmittag ist es auf dem Parkplatz der McDonalds-Filiale an der Lingener Straße zu einem Unfall gekommen. Zwischen 14.30 und 15.30 Uhr wurde ein im Bereich des Einganges abgestellter Pkw angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Nordhorn - Blonde Frau mit weißem Golf verursacht Unfall

Am Samstagmittag ist es an Elbinger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die bislang unbekannte Verursacherin war gegen kurz vor 12.30 Uhr mit ihrem VW Golf 6 in Richtung Mathildestraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Lötzener Straße touchierte sie einen am rechten Fahrbahnrand stehenden blauen VW Golf. Ohne anzuhalten, entfernte sich die Verursacherin von der Unfallstelle. In dem geparkten Auto saß ein zehnjähriger Junge. Er und ein weiterer Zeuge konnten sich Teile des Nordhorner Kennzeichens der blonden Flüchtigen merken. Die Frau und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Nordhorn - Audi A4 angefahren

Am Samstagmittag ist es an der Wietmarscher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 12.30 und 13.30 Uhr wurde dabei ein auf dem dortigen Aldi-Parkplatz abgestellter Audi A4 Avant angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Emsbüren - Mobilheim aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen dem 4. und dem 9. November Zugang zu einem eingezäunten Grundstück an der Straße Grüner Weg verschafft. Sie brachen ein darauf befindliches Mobilheim auf und durchsuchten eine Gartenhütte und ein großes Zelt. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Spelle - Werkzeuge aus Garage gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Samstag Zugang zu einer Garage an der Schumannstraße verschafft. Sie durchsuchten zunächst einen vor der Garage geparkten VW Golf. Mit der darin aufgefundenen Funkfernbedienung öffneten sie die Garage und entwendeten unterschiedliches Werkzeug im Wert von etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Meppen - 29-Jähriger ausgeraubt

Am frühen Samstagmorgen ist es in der Bahnhofstraße zu einem Raub gekommen. Ein 29-jähriger Mann war gegen kurz nach 5 Uhr mit einer sechs- bis siebenköpfigen Gruppe junger Männer und Frauen in Streit geraten. Nachdem er zunächst rassistisch beleidigt wurde, schlugen ihn mehrere Personen zu Boden, hielten ihn fest und raubten ihm sein Mobiltelefon sowie ein Päckchen Tabak und eine Schachtel Zigaretten. Anschließend flüchteten sie in Richtung der Diskothek Rockpalast. Das Opfer wurde leicht verletzt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Lingen - Radfahrer entfernt sich unerlaubt nach Unfall

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Klasingstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17.40 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Vw Golf vom Parkplatz des Bonifatius Hospital nach links auf die Klasingstraße ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der auf dem linken Radweg in Richtung Waldstraße unterwegs war. Der Radfahrer stürzte, stand wieder auf und fuhr unerlaubt davon. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

