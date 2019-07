Alle Polizeimeldungen vom 10. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Esche - Diebstahl aus Scheune

Bereits zwischen Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche ist es an der Hauptstraße zu einem Diebstahl aus einer dortigen Scheune gekommen. Bislang unbekannte Täter haben zwei Kettensägen und zwei Motorsensen im Wert von mehr als 2000 Euro gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.

Nordhorn - Radfahrerin schwer verletzt

Am Dienstagmorgen ist es am Kanalweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 76-jährige Pedelecfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Gegen 7.45 Uhr fuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem Passat aus der Bremer Straße auf den Kanalweg ein. Dabei übersah sie die von rechts kommende, auf der falschen Seite fahrende Frau auf ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Die ältere Dame stürzte und verletzte sich schwer.





+++ EMSLAND +++

Schapen - Absperrmaterial gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag an der Straße Vennhaar, Höhe Frerener Straße, das Absperrmaterial einer Glasfaserbaustelle gestohlen. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 2650 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Salzbergen - Ladung von Lkw gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag auf dem Parkplatz des Rasthofes Holsterfeld Ladung von zwei Lkw-Aufliegern gestohlen. Sie entfernten jeweils die Plomben der Hecktüren und entwendeten große Mengen an Bekleidung und Waren für einen Sonderpostenmarkt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Meppen - Gasflaschen gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Dienstag ein Gasflaschenlager an der Fürstenbergstraße aufgebrochen. Sie erbeuteten insgesamt sieben volle Flüssiggasbehälter im Wert von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Freren - Einbrüche in landwirtschaftliche Gebäude

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in zwei landwirtschaftliche Betriebe an der Ostwier Straße eingedrungen. Sie suchten in einem Schweinestall, einer angrenzenden Scheune, einer dazugehörigen Werkstatt sowie in einer Lagerhalle nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Werkzeuge im Wert mehrerer hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Messingen - Motorsäge gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 25. Juni und Dienstag in mehrere Gebäude an der Thuiner Straße und dem Hachelbruchweg eingedrungen. Aus einer Werkstatt, einer Garage und einem Geräteschuppen entwendeten sie Werkzeuge im Wert mehrerer hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

