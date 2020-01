Alle Polizeimeldungen vom 10. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Auto aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch, zwischen 18.45 und 19.15 Uhr, in einen Pkw in Nordhorn eingebrochen. Das Fahrzeug war am Stadtring geparkt. Die Täter entwendeten eine Geldbörse sowie ein Mobiltelefon. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090, in Verbindung zu setzten.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Einbruch in Schule

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 16.50 Uhr, und Donnerstag, 7.20 Uhr, in eine Schule an der Straße In den Strubben in Lingen eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Das Diebesgut ist bisher noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzten.

Spanharrenstätte - Täter ermittelt

Die Sachbeschädigung an der lebensgroßen Außenkrippe in Spahnharrenstätte konnte durch die Polizeistation Hümmling-Sögel- aufgeklärt werden. Die jugendlichen Täter räumten die Tat während ihrer Vernehmungen ein.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.