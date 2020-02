Alle Polizeimeldungen vom 10. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Einbruch in Bäckerei

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen sind bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Deegfelder Straße eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein, gelangten in die Backstube und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie erlangten einen geringen Bargeldbetrag und verließen anschließend das Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Haren - Boote beschädigt

In der Nacht zu Sonntag haben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände des Wassersportvereins an der Straße Achtern Diek begeben und insgesamt fünf Sportboote betreten und zum Teil beschädigt. Ob die Täter Diebesgut erlangten, ist derzeit nicht bekannt. Die Unbekannten schlugen zudem die Heckscheibe eines auf dem dortigen Parkplatz abgestellten PKW ein, stahlen eine Getränkeflasche und entwendeten die Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Opel Mokka beschädigt

Am vergangenen Samstag ist es zwischen 10 bis 11.30 Uhr auf dem Parkplatz des REWE Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein Opel Mokka an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund

1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Lingen - Wasserpumpe auf Baustelle in Brand

Die Feuerwehr aus Bramsche hat am Sonntagmorgen einen Brand auf einer Baustelle an der Mundersumer Straße gelöscht. Vermutlich war dort aufgrund eines technischen Defekts eine Wasserpumpe und die dazugehörigen Filterrohre in Brand geraten. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Haren - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch gegen 14:30 Uhr ist es auf der B70 zwischen Haren und Lathen zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die B70 aus Richtung Lathen in Richtung Haren. Als er einen vorausfahrenden Lkw überholt, kommt ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer aus Richtung Haren in Richtung Lathen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, muss dieser Verkehrsteilnehmer nach rechts ausweichen, woraufhin Sachschaden entsteht. Der im Überholvorgang befindliche Verkehrsteilnehmer setzt seine Fahrt anschließend unerlaubt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100.

Lingen - Pkw beschädigt

Am Mittwoch, zwischen 13 und 15.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, einen schwarzen Daimler ML 300, der auf dem Parkplatz, Am Gasthausdamm, in Lingen, geparkt war. Abschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Walchum - Verkehrsunfall

Gestern kam es gegen 22:45 Uhr auf der A31 in Höhe des Rastplatzes Walchum West in Fahrtrichtung Bottrop zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Peugeot 207 die war auf der A31 in Richtung Bottrop unterwegs, als er kurz vor dem Rastplatz Walchum West einen Sattelzug touchierte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzt der Peugeot-Fahrer seine Fahrt in Richtung Rastplatz fort. Hierbei fuhr er zwischen Standstreifen und Einfahrt des Rastplatzes auf den Beginn der Seitenschutzplanke auf. In der Folge überschlägt sich der Pkw mehrmals. Der Beschuldigte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961 9260, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

