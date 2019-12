Alle Polizeimeldungen vom 10. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 10 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht in ein Einfamilienhaus Am Kathagen in Bad Bentheim einzubrechen. Vermutlich wurden die Täter bei der Tathandlung gestört. Es wurde nichts entwendet. Es entstand ein dreistelliger Sachschaden. Ebenfalls in der Straße Am Kathagen haben bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 29. November, 0 Uhr und Montag, 9. Dezember, 14 Uhr versucht in ein Einfamilienhaus einzudringen. Auch hier entwendeten die Täter nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim, Telefon 05922 9800 zu melden.

Itterbeck - Container in Brand gesetzt

Bisher unbekannte Täter setzten am Samstag zwischen 15.45 und 17.51 Uhr einen Papiercontainer einem Firmengelände an der Wilsumer Straße in Itterbeck in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Uelsen, Telefon 05942 358 zu melden.

Nordhorn - Versuchter Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter haben versucht zwischen Freitag, 11 Uhr, und Montag, 12 Uhr, in ein Wohnhaus an der Binsenstraße in Nordhorn einzudringen. Aus ungeklärter Ursache betraten sie das Wohnhaus nicht, sondern entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn, Telefon 059213090 zu melden.

Nordhorn - Einbruch in Bäckerei

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 17.20 Uhr und 5.05 Uhr in eine Bäckerei am Immenweg in Nordhorn ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendete Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn, Telefon 05921 3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Outdoorfitnessgerät beschädigt

Bislang unbekannter Täter beschädigt zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr ein Outdoorfitnessgerät auf einem Spielplatz an der Freilichtbühne Meppen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen, Telefon 05931 9490 zu melden.

Twist - Geld aus Selbstbedienungshaus gestohlen

Unbekannte Täter haben am Montag gegen 18.35 Uhr in einem landwirtschaftlichen Verkaufshäuschen (Selbstbedienung), das An der Wieke im Twist steht eine Geldkassette aufgebrochen. Sie entwendeten das Bargeld. Es entstand ein zweistelliger Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Twist, Tel. 05936 2326 zu melden.

Papenburg - Einbruch auf Schiffsrohbau

In der Zeit zwischen Mittwoch vergangener Woche, 16:45 Uhr, und Montag, 14:16 Uhr, haben unbekannte Täter auf dem Rohbau eines Schiffes im Industriehafen in Pappenburg eine Holzkiste aufgebrochen. Sie entwendeten Baumaschinen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Papenburg, Telefon 04961 9260 zu melden.

Spelle - Versuchter Einbruch in Baubude

In der Zeit zwischen Freitag vergangener Woche, 10 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine an der Walter-Scheel-Straße in Spelle stehende Baubude einzudringen. Ein Betreten der Baubude hat offensichtlich nicht stattgefunden, sodass es beim Einbruchsversuch blieb. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle, Telefon 05977 929210 zu melden.

Papenburg -Einbruch in Geräteschuppen

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 16.45 Uhr, und Montag, 8 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Geräteschuppen an der Russellstraße in Papenburg ein. Hier entwendet sie unter anderem Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg, Telefon 04961 9260 zu melden.

Haren - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 12 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Thomas-Mann-Straße in Haren einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haren, Telefon 05932 72100 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.