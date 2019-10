Alle Polizeimeldungen vom 1. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Küchenbrand

In der Küche eines Mehrfamilienhauses an der Ten-Welberg-Straße ist es gestern Nachmittag zu einem Brand gekommen. Ein Anwohner bemerkte eine Rauchentwicklung aus der Erdgeschosswohnung und verständigte die Bewohnerin. In der Küche der 71-jährigen Frau hatte sich Fett in einem Kochtopf erhitzt. Nach dem Versuch, die Flammen mit Wasser zu löschen, breiteten sich diese auf die Dunstabzugshaube aus. Der Brand wurde mit eigenen Mitteln gelöscht. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden. Die Bewohnerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.





+++ EMSLAND +++

Sögel - Imbisswagen beschädigt

Zwischen Samstagabend und Montagmittag ist es zu einem versuchten Diebstahl eines Imbisswagens auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Wahner Straße gekommen. Unbekannte Täter versuchten, dabei gewaltsam die Beifahrer- sowie die Hecktür zu öffnen. Zudem traten sie mehrfach gegen die Heckklappe des Wagens und stahlen das Kennzeichen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 in Verbindung zu setzen.

Haselünne - Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag ist es zwischen 15:00-20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Schwarzenbergweg gekommen. Bislang unbekannte Täter hebelten dabei die Eingangstür auf und gelangten in das Gebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keinerlei Gegenstände gestohlen. Der Schaden an der Tür wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 entgegen.

Spelle - Autos nach Einbruch gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag nach einem Einbruch in der Straße Am Sportplatz zwei Autos gestohlen. Die Täter drangen zuvor in das Einfamilienhaus ein, nahmen die Fahrzeugschlüssel zweier Audis an sich und stahlen diese vom Hof der Geschädigten. Zudem entwendeten sie eine Brieftasche samt Inhalt. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um einen grauen Audi A3 Sportback mit dem Kennzeichen EL-LA 214 und um einen grauen Audi A7 Sportback mit dem Kennzeichen AB-CY 464. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Haren - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche ist es in der Straße Am Turmteil zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Dabei versuchten die Täter die Eingangstür des Hauses aufzuhebeln, scheiterten jedoch und gingen leer aus. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 zu melden.

Haselünne - Brauner Opel Astra beschädigt

Gestern Morgen ist es zwischen 9.55 bis 10.35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der Hammer Straße gekommen. Dabei wurde ein brauner Opel Astra an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend.

Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 entgegen.

Emsbüren - Einbruch in Firma

In der Nacht zu Montag es zu einem Firmeneinbruch in der Bahnhofstraße gekommen. Unbekannte Täter brachen ein Fenster und mehrere Türen auf und gelangten in den Bürotrakt des Gebäudes. Hier wurde ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976 1088 entgegen.

Papenburg - Dacia Sandero angefahren

Am Samstagmorgen ist es gegen 05:30 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Friederikenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Dacia Sandero beschädigt.

Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen VW T5 fuhr rückwärts gegen den Dacia, stieg anschließend aus seinem Fahrzeug und schaute sich den Schaden an. Danach entfernte er sich von dem Gelände, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Transporter dürfte sich vermutlich ein lettisches Kennzeichen befunden haben. Zum Unfallzeitpunkt hielt sich ein grauer Kastenwagen mit mehreren Insassen auf dem Tankstellengelände auf. Möglicherweise haben diese Personen den Unfall beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Emsbüren - Radfahrer nach Unfall verletzt

Am frühen Dienstagmorgen ist es auf der Mehringer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 48-jähriger Radfahrer wurde dabei verletzt. Gegen kurz vor 6 Uhr wollte ein 25-jähriger Mann mit seinem Opel Corsa nach links auf einen dortigen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er den Radfahrer, der dort gerade die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 48-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Der Grad der Verletzungen und die Sachschadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

