Alle Polizeimeldungen vom 1. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - betrunkener Fahrzeugführer

Am vergangenen Mittwoch gegen 17 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Wietmarscher Straße einen PKW. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille.

Osterwald - Diebstahl von Glasfaserkabeln

Im Zeitraum zwischen dem 18. und 22. Oktober entwendeten bislang unbekannte Täter in der Industriestraße aus einem Lager einer dortigen Firma insgesamt 36 Kilometer Glasfaserkabel in einem Wert von ingesamt etwa 46.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim, Telefon 05943 92000, entgegen.





+++ EMSLAND +++

Haren - Diverse versuchte Diebstähle aus PKW

In dieser Woche ist es in Haren zu diversen versuchten Diebstählen aus PKW gekommen. Hierbei öffnete bislang unbekannter Täter jeweils den vermutlich unverschlossenen PKW und durchsuchte diesen nach Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Haren, Telefon 05932 72100, entgegen.

Meppen - Brand in Biogasanlage

Am vergangenen Mittwoch gegen 17.20 Uhr geriet in der Sandbreestraße in einer dortigen Biogasanlage ein Elektromotor des Blockheizkraftwerks in Brand. Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr abgelöscht werden. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.

Salzbergen/Holsterfeld - Diebstahl aus LKW

In der Nacht vom vergangenen Mittwoch auf den vergangenen Donnerstag in der Zeit von 16 bis 4 Uhr schlitzten im Gewerbegebiet Holsterfeld auf einem dortigen Parkplatz bislang unbekannte Täter die Plane eines dort abgestellten Sattelaufliegers auf und entwendeten anschließend daraus diverses Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Spelle, Telefon 05977 929210, entgegen.

Lingen - Einbruch in Hundeschule

Im Zeitraum zwischen dem vergangenen Montag bis zum vergangenen Mittwoch schlug bislang unbekannter Täter im Schwarzen Weg eine Scheibe der dortigen Hundeschule ein und verschaffte sich so Zugang zum Objekt. Hieraus entwendete er diverse Süßigkeiten und eine Plastiktüte. Hinweise nimmt die Polizei Lingen, Telefon 0591 870, entgegen.

Haren - versuchter Einbruch in Bundeswehrbekleidungsamt

Im Zeitraum vom 22. bis 27. Oktober verschaffte sich bislang unbekannter Täter in der Eichenstraße Zutritt zum Gelände des dortigen Bundeswehrbekleidungsamtes. Erlangtes Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Haren, Telefon 05932 72100, entgegen.

Papenburg - Junger Mann nach Unfall in Lebensgefahr

Am frühen Freitagmorgen ist es auf der Straße Bülte II zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-jähriger Fahranfänger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er war gegen kurz nach 4.30 Uhr mit seinem Auto von Aschendorf in Richtung Papenburg unterwegs. Das Auto kam auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen zwei Bäume. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Straße und stieß rechts neben der Fahrbahn gegen einen weiteren Baum. Der junge Mann musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Ersten Ermittlungen zur Folge stand der 19-Jährige zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.