Alle Polizeimeldungen vom 1. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Neuenhaus - Grünstreifen in Brand

Aus noch ungeklärter Ursache geriet gestern Abend gegen 19:20 Uhr ein ca. 50 Meter langer Waldstreifen zwischen Schwimmhalle und Sportplatz in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Neuenhaus und Lage brachten das Feuer zügig unter Kontrolle. Sie waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort. Um sämtliche Glutnester zu löschen, wurde aufgeschichtetes Holz mit Hilfe eines Radladers auseinandergezogen. Neben Feuerwehr und Polizei war auch die Untere Wasserbehörde des Landkreises Grafschaft Bentheim eingesetzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ringe - Aufsitzrasenmäher abgebrannt

Gestern Abend geriet ein Aufsitzrasenmäher am Männeäckerweg in Brand. Das Feuer wurde möglicherweise durch einen technischen Defekt ausgelöst. Die Feuerwehr aus Ringe war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte den in Vollbrand stehenden Rasenmäher ab. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.





+++ EMSLAND +++

Lengerich - Einbruch in Bauamt

Zwischen dem 15.Mai und gestern Morgen drangen bislang unbekannte Täter in das Gebäude des Bauamtes an der Mittelstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Diebesgut. Dabei wurden mehrere Schränke aufgebrochen und einige Deutsche Mark Münzen gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Freren unter der Rufnummer (05902)93130 in Verbindung zu setzen.

Kluse - Einbruch in Einfamilienhaus

Gestern Vormittag ist es an der Erlenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter hebelten dabei zwischen 8.45 und 12.30 Uhr eine Tür auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten Schmuck, mehrere Handtaschen und Bargeld. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

Haren - Schmuck bei Einbruch gestohlen

Unbekannte Täter sind gestern Vormittag in ein Einfamilienhaus am Venekampweg eingedrungen. Nachdem sie zwischen 7.45 und 12.40 Uhr ein Fenster aufhebelten, durchsuchten sie das Haus nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck, Uhren und eine Digitalkamera. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 zu melden.

Lathen - Scheiben der Sporthalle beschädigt

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstabend wurden gleich mehrere Scheiben der Sporthalle der Grund-und Oberschule an der Mühlenstraße beschädigt. Unbekannte Täter warfen dabei Steine und Knallkörper gegen insgesamt acht Glasscheiben. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

