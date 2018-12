Alle Polizeimeldungen vom 1. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Emlichheim - Münzautomaten aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag zwei Münzautomaten auf den Tankstellengeländen an der Hauptstraße und an der Ringer Straße aufgebrochen. Sie entwendeten einen geringen Hartgeldbetrag, richteten aber enorme Sachschäden an. Der Gesamtschaden beider Taten wird auf etwa 2200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05943)92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

Emlichheim - Werkzeuge gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in den Geräteschuppen einer Firma an der Friedrich-Kottemann-Straße eingedrungen. Sie entwendeten Werkzeuge im Wert von etwa 350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05943)92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

Wietmarschen - Einbruch in Zahnarztpraxis

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in eine Zahnarztpraxis an der Lingener Straße eingedrungen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Was die Diebe genau erbeutet haben, ist aktuell noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Boxen zur Verkehrszählung gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag und Freitag zwei an der Straße Zum Heidhof installierte mobile Einrichtungen zur Erhebung von Verkehrszahlen gestohlen. Der dadurch entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Lähden - Einbruch in Geräteschuppen und Sattelkammer

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in zwei Nebengebäude eines Wohnhauses an der Dorfstraße eingedrungen. Aus dem Geräteschuppen entwendeten sie ein Gazelle Impala Damenfahrrad sowie zwei Makita Winkelschleifer. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Papenburg - Frau nach Unfall schwer verletzt

Am Freitagvormittag ist es auf der Straße Splitting rechts zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 76-jährige Pedelecfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Gegen kurz nach 11 Uhr bog eine 36-jährige Frau aus Weener mit ihrem Opel nach rechts in den Burlager Weg ab. Dabei übersah sie bei tief stehender Sonne die entgegenkommende Seniorin auf ihrem E-Bike. Es kam zum Zusammenstoß. Die 76-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Klein Berßen - Versuchter Einbruch in Gärtnerei

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht, in eine Gärtnerei an der Apeldorner Straße einzudringen. Trotz mehrere Aufbruchversuche an unterschiedlichen Stellen, gelangten sie nicht in das Gebäude. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05952)93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.