Alle Polizeimeldungen 8. Oktober im Überblick

Lingen/Nordhorn - 54-jähriger Mann nach Diebstahl verurteilt

Das Landgericht Osnabrück hat am 25. September einen 54-jährigen Mann zu 5 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe wegen vierfachen Diebstahls verurteilt. Der Mann war angeklagt, am 03.11.2018 zunächst im Lingener Schwimmbad den Spind eines Nordhorners aufgebrochen und persönliche Gegenstände entwendet zu haben. Darunter auch den Pkw- und Haustürschlüssel. Der Mann begab sich anschließend auf den Parkplatz des Bades und stahl den PKW des Geschädigten, mit dem er im weiteren Verlauf zum Wohnhaus nach Nordhorn fuhr. Mit dem vorgefundenen Hausschlüssel gelangte er ins Wohnhaus und entwendete dort aufgefundenes Bargeld. Der gestohlene Pkw konnte in Bremen aufgrund eines Zeugenaufrufes bei Facebook wieder aufgefunden werden. Die Ermittlungen führten schnell auf die Spur des Mannes. Dieser war bereits durch das LG Osnabrück wegen gleichgelagerter Taten zu 5 Jahren und 4 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Durch umfangreiche Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes in Lingen konnten dem Angeklagten neben den Taten in Lingen und Nordhorn zwei weitere Taten in Bremervörde und Stade nachgewiesen werden. Auch hier brach er zunächst in Bädern die Spinde auf und stahl anschließend die auf dem Parkplatz abgestellten Autos der Geschädigten.





Lingen - Motorradfahrerstammtisch am 10. Oktober

Am 10. Oktober findet der letzte Motorradfahrerstammtisch der Polizeiinspektion Emsland/ Grafschaft Bentheim und der Verkehrswacht Lingen für das Jahr 2019 statt. Ab 17 Uhr können sich Interessierte auf dem Verkehrsübungsplatz an der Schüttorfer Straße 100 in 49808 Lingen einfinden. Gegen 18 Uhr stellt Heike Berding, Verkehrsunfall-Opferschutzbeauftragte der Polizeiinspektion die Verkehrsunfallopferberatung vor. Ein schweres Unfallereignis kann dauerhaft belasten und das Leben von Betroffenen und deren Familien von Grund auf verändern. Neben körperlichen und psychischen Einschränkungen erfahren Angehörige und Unfallbeteiligte oftmals auch traumatische Belastungen. Verständlich, wenn Angehörige und Verkehrsunfallopfer immer wieder Auskünfte und Hilfe von der Polizei benötigen und wünschen. Hier setzt die Verkehrsunfallopferberatung an und agiert als Lotse im Rahmen der Opferhilfe. Wie gewohnt, versorgt die Verkehrswacht Lingen die Besucher mit Kaltgetränken und Grillwurst.

Papenburg - Unbekannte stehlen Fahrrad

Am Sonntagabend ist es zwischen 19 und 20 Uhr am Hauptkanal links zu einem Diebstahl gekommen. Zwei unbekannte Täter, eine Frau und ein Mann, bedrohten dabei einen 15-jährigen Jugendlichen mit einem metallenen Gegenstand und stahlen ihm sein Fahrrad. Der männliche Täter war ca. 30 Jahre alt und von großer sportlicher Statur. Die Frau war ebenfalls ca. 30 Jahre alt, hatte blondes kurzes Haar und eine sehr schlanke Statur. Beide Personen waren dunkel gekleidet und trugen eine Mütze. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Niederlangen - Muldenkipper gestohlen

Zwischen Sonntag und Montag gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Lathener Straße. Dort stahlen sie einen einachsigen Muldenkipper. Wie die Täter den Anhänger abtransportierten ist derzeit nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 zu melden.

Sögel - Einbruch in Büro

Im Laufe des Wochenendes sind unbekannte Täter in ein Bürogebäude am Gewerbeweg eingebrochen. Die Täter stahlen eine Getränkekiste im Wert von rund 7 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Emsbüren - Ladendiebe gestellt

Gestern Nachmittag hat die Polizei aus Emsbüren zwei Täter nach einem Ladendiebstahl in der Straße In der Maate ermitteln können. Die beiden Männer stahlen gemeinsam Zigaretten aus einem Kassenregal, als sie durch eine Zeugin bei ihrer Tathandlung beobachtet wurden. Die Täter ergriffen daraufhin die Flucht und verließen den Supermarkt. Ein 35-jähriger Mann wurde im Rahmen der Fahndung gestellt. Auch der zweite Täter ist der Polizei bekannt. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Lingen - Frau überrascht Einbrecher

Gestern Morgen ist es zwischen 07:55 - 08:05 Uhr zu einem versuchten Einbruch in der Hoepnerstraße gekommen. Ein unbekannter Täter machte sich dabei an einer Tür zu schaffen, als er von einer Anwohnerin überrascht wurde. Der Unbekannte flüchtete daraufhin. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Meppen - Diesel gestohlen

Im Laufe des Wochenendes haben sich unbekannte Täter auf ein Baustellengelände am Haarbrückener Weg begeben. Hier brachen sie ein Schloss auf und stahlen rund 120 Liter Dieselkraftstoff aus einem Tank. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Lingen - Bagger von Baustelle gestohlen

Zwischen Mittwoch und gestern Morgen ist es im Ortsteil Bramsche zu einem Diebstahl von einer Baustelle an der Straße Staggenburg gekommen. Unbekannte Täter haben dabei einen gelb-schwarzen Mini-Bagger des Herstellers JCB gestohlen. Wie der Bagger von der Baustelle abtransportiert wurde, ist derzeit nicht bekannt. Bereits in der Nacht zu Dienstag der vergangenen Woche wurde von dieser Baustelle eine Baggerschaufel gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

