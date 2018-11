Alle Meldungen vom 21. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Georgsdorf – Feuer an Minibagger

Am Dienstagabend ist es an der Torfwerkstraße zum Brand eines Minibaggers gekommen. Die Arbeitsmaschine hatte gegen 18.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die freiwilligen Feuerwehren aus Georgsdorf und Veldhausen löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Emlichheim – BMW abgebrannt

Am Dienstagabend ist es an der Aatalstraße zum Brand eines 5er-BMW gekommen. Verletzt wurde niemand. Der 38-jährige Fahrer stellte gegen 18.50 Uhr während der Fahrt eine starke Rauchentwicklung am Auto fest. Als er anhielt, breiteten sich die Flammen schnell auf das komplette Auto aus. Die Feuerwehr Emlichheim löschte die Flammen ab. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Bad Bentheim – Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende versucht, in ein Fahrradgeschäft an der Neustadtstraße einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Eingangstür zum Gebäude aufzubrechen. Beute machten sie keine. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.





+++ EMSLAND +++

Werlte – Autofahrer unter Kokaineinfluss

In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei Sögel einen unter Drogen stehenden Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 24-jährige Mann war gegen 0.30 Uhr mit seinem Auto auf der Bockholter Straße unterwegs. Im Rahmen einer Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest bestätigte, dass der Mann Kokain konsumiert hat. Im Hümmling-Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Dörpen – Unfallbeteiligter in Lebensgefahr

Am Dienstagnachmittag ist es auf der B401 in Höhe Dörpen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-jähriger Mann aus Weener wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er war gegen 16.15 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Landesstraße 50 in Richtung der B401 unterwegs. Als er nach links auf die B401 abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Lkw eines 52-jährigen Mannes aus Surwold. Es kam zum Zusammenstoß. Der 33-Jährige musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Thuine – Einbruch in Computergeschäft

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in einen Computerfachhandel an der Straße Zur Sunderinge eingedrungen. Nachdem es ihnen zunächst nicht gelungen war, die Eingangstür und ein Fenster aufzubrechen, schlugen sie eine Scheibe ein. Aus den Auslagen entwendeten sie mindestens elf Notebooks im Wert von etwa 8000 Euro. Außerdem richteten sie Sachschäden in Höhe von etwa 3000 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

Meppen – Autos aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag zwei Autos an der Hermann-Proske-Straße aufgebrochen. Sie schlugen jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge ein und erbeuteten daraus unterschiedliche Wertsachen. Der angerichtete Gesamtschaden beider Taten wird auf etwa 750 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

