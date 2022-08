Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 9. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Osterwald - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Am Montag kam es auf der Straße Alte Piccardie in Osterwald zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 68-Jähriger war gegen 17.50 Uhr in seinem Mercedes in Richtung Nordhorn unterwegs. Als er nach links in die Füchtenfelder Straße abbog, übersah er den entgegenkommenden Opel eins 22-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Opel-Fahrer wurde dabei lebensgefährlich und der Mercedes-Fahrer schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Bad Bentheim - Böschung in Brand geraten

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Böschung gegen 15 Uhr an der Baumwollstraße in Bad Bentheim in Brand. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Ein Schaden entstand nicht.





+++ EMSLAND +++

Spelle - In Schuppen eingebrochen

Zwischen dem 15. Juli und dem 8. August sind bislang unbekannte Täter in einen Schuppen an der Schützenstraße in Spelle eingebrochen. Sie entwendeten daraus einen Minibagger und zwei Aufsitzrasenmäher sowie einen vor dem Schuppen stehenden Holzhäcksler. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

Lingen - In Garage eingebrochen

Zwischen Samstag und Montag sind bislang unbekannte Täter in zwei Garagen am Rüskenweg in Lingen eingebrochen. Sie entwendeten ein Pedelec sowie zwei Mountainbikes. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

___

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

