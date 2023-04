Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 9. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Geldkassette entwendet

Am Samstag gegen 8.30 Uhr verschafften sichDiebe im Bereich einer Bäckerei an der Färberstraße in Schüttorf Zugang zu einem Lieferfahrzeug. Sie entwendeten daraus eine Geldkassette samt Inhalt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lorup - Pkw kollidiert mit Baum

Am Samstag kam es in Lorup zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 19-jährige Fahrer eines VW sowie eine 18-jährige Mitfahrerin und ein 15-jähriger Mitfahrer waren gegen 15.45 Uhr auf der Gehlenberger Straße in Richtung Gehlenberg unterwegs. Dabei kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die beiden Mitfahrer im Pkw wurden dabei schwer verletzt. Der Fahrer erlitt einen Schock. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Haren - In Werkstatt eingebrochen

Täter sind in der Nacht zu Samstag in eine Werkstatt an der Lindenallee in Haren eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

___

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.