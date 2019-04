Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 9. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Unbekannte brechen in Wohnwagen ein

Zwischen dem 22.März und Montagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in zwei Wohnwagen ein. Die beiden Anhänger standen auf einer Baustelle am Bahnweg. Die Täter stahlen unter anderem zwei Fernseher und die entsprechenden Receiver. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

Ohne - Motorradfahrerin leicht verletzt

Am Montagnachmittag ist es an der Wettringer Straße zu einem Motorradunfall gekommen. Eine 17-jährige Frau aus Ochtrup wurde dabei leicht verletzt. Sie war gegen 16.40 Uhr in Richtung Ohne unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Kraftrad verlor. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Exhibitionist belästigt junge Frau

Ein Exhibitionist zeigte sich am Montagnachmittag gegen 14 Uhr einer 26-jährigen Frau. Die Frau ging mit ihrem Hund an der Straße Bülte, nahe des dortigen Hundevereins, spazieren, als sich ihr ein nackter Mann zeigte. Der etwa 35 Jahre alte Unbekannte manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil. Als die junge Frau ihr Handy zur Hand nahm, um die Polizei zu verständigen, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Bahnschienen. Seine zuvor im Wald abgelegte dunkle Kleidung zog er vorher an. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Twist - Wohnwagen von Firmengelände gestohlen

In der Nacht zu vergangenen Donnerstag begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Max-Planck-Straße. Die Täter stahlen einen Wohnwagen des Herstellers Knaus Tabbert. Der zugelassene Wohnanhänger war mit dem Kennzeichen EL-GP 999 versehen. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Haren - Einbruch in Firma

Im Laufe des vergangenen Wochenendes drangen bislang unbekannte Täter in eine Werkshalle am Wacholderweg ein. Die Täter stahlen Messingrohre. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Wie das Diebesgut abtransportiert wurde, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 zu melden.

Stavern - Zwei Verletzte bei Unfall

Am Montagvormittag ist es an der Sögeler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei schwer verletzt. Ein 24-jähriger Mann aus Groß Berßen bog gegen kurz nach 11 Uhr mit seinem Traktor samt Anhänger von der Sögeler Straße nach links auf einen Feldweg ab. Zeitgleich setzte der 77-jährige Fahrer eines Daimler GLK zum Überholen des Gespannes an. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Mercedes und seine 86-jährige Beifahrerin mussten schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Lingen - Fahrrad sichergestellt

Die Polizei Lingen hat am Sonntagabend ein silbernes Herrenrad des Herstellers KTM (Typ Teramo Exclusive) sicherstellen können. Ein Mann führte das Rad an der Georgstraße mit sich und konnte keine plausiblen Angaben zur Herkunft des Rades machen. Möglicherweise dürfte das Rad aus einem Diebstahl stammen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Die Polizei Lingen sucht nach dem Eigentümer dieses silbernen Herrenrads.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

