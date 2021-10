Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 8. Oktober im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Einbruch in Garage

Bislang unbekannter Täter sind am Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr in eine Garage an der Straße Am Ems-Vechte-Kanal in Nordhorn eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür und verursachten so einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Emlichheim - Opel beschädigt

Am Dienstag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ringer Straße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen 16.15 und 16.30 Uhr einen dort abgestellten Opel. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Nordhorn - Von Mülltonne getroffen

Am Donnerstag kam es am Buddenbergsweg in Nordhorn zu einem Unfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 63-jährige Fußgängerin wurde gegen 8 Uhr von einer Altpapiertonne am Kopf getroffen und verletzt, die zuvor durch ein Abfallsammelfahrzeug geleert wurde und zurück auf den Gehweg gestellt werden sollte. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Neuenhaus - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag kam es zwischen 05.00 und 15.00 Uhr auf einem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Rudolf-Diesel Straße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dabei einen grauen VW Touran. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 / 309-0 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Heede - Zeugen gesucht

Zwischen dem 1. und dem 4. Oktober kam es auf dem Gelände der Riesenlinde an der Straße Burgstiege in Heede zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten eine dortige Straßenlaterne. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen unter der Rufnummer 04963/919090 zu melden.

Meppen - VW beschädigt

Am Mittwoch kam es in einer Tiefgarage an der Straße Am Neuen Markt in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person touchierte zwischen 15.15 und 16.30 Uhr vermutlich mit einem Einkaufswagen einen dort abgestellten braunen VW Passat. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Herzlake- Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit vom 2. bis 3. Oktober beschädigten unbekannte Täter eine Sandsteintreppe an einer Kirche in der Bahnhofstraße durch Farbschmierereien. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzlake unter der Telefonnummer 05962/877760 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

