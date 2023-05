Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 8. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Es liegen noch keine Polizeimeldungen aus der Grafschaft Bentheim vor.





+++ EMSLAND +++

Surwold - Zeugen gesucht

Am Donnerstag gegen 21:00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache, in Surwold, an der Esterweger Straße ein in Richtung Esterwegen fahrender VW Passat nach links von der Fahrbahn ab. Es kam zum Unfall mit Sachschaden. Hierzu wird insbesondere ein Radfahrer/Zeuge gesucht, der sich nach dem Unfall mit einem Unfallbeteiligten unterhalten hat. Hinweise bitte an die Polizei Papenburg, Tel.: 04961/926-0.

Lingen - Sachbeschädigung am Sportplatz

In dem Zeitraum vom 30. April, 15 Uhr, und 1, Mai, 15 Uhr, ist es auf dem Gelände eines Sportvereines an der Teichstraße in Lingen zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte Täter haben dabei unter anderem ein Eingangstor sowie einen Zaun beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

___

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.