Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 8. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - 82-jährige Frau bei Unfall leicht verletzt

Am vergangenen Freitag ist es gegen 06.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und dem unbekannten Fahrer eines E-Scooters gekommen. Die 82-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt.

Die Radfahrerin war mit ihrem E-Bike auf dem Radweg des Nordhorn-Almelo-Kanals unterwegs und wollte rechtsseitig in die Unterführung des Frensdorfer-Rings abbiegen. Hierbei kam ihr ein Mann auf einem E-Scooter entgegen. Dieser geriet in Schräglage und stieß seitlich mit der Radfahrerin zusammen. Beide Beteiligten stürzten anschließend zu Boden. Trotz Aufforderung des Begleiters der Verletzten entfernte sich der Fahrer des E-Scooters von der Unfallstelle. Die Frau wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des E-Scooters war ca. 40-50 Jahre alt und ca. 180-190 cm groß. Er trug dunkle Bekleidung. Der unbekannte Fahrer des E-Scooters sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Einbruch in Medienzentrum

Unbekannte Täter sind im Laufe des vergangenen Wochenendes in das Gebäude des Medienzentrums an der Heidekampstraße eingedrungen. Durch ein Fenster gelangten sie gewaltsam in den Keller des Gebäudes. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlangten sie keinerlei Diebesgut. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Meppen - Fiat 500 gestohlen

Nachdem am Montag bereits ein Fiat 500 Cabrio von dem Parkplatz des Landkreises Emsland am Ordeniederung gestohlen wurde, ist es am Dienstagabend zu einer weiteren Tat an der Esterfelder Stiege gekommen. Dabei wurde zwischen 20:15 - 22:30 Uhr ein grauer Fiat 500 Abarth von einem Parkplatz gestohlen. Der PKW war zur Tatzeit mit dem Kennzeichen EL-CO 595 versehen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer

(05931)9490 in Verbindung zu setzen.

