Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 8. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

+++ EMSLAND +++

Geeste - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am gestrigen Freitag kam es in Geeste in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Discounters an der "Meppener Straße". Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten, weißen Toyota Aygo im Bereich der linken Fahrzeugseite. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Haren - Rauchentwicklung in Wohnhaus

Feuerwehr und Polizei wurden am Samstagabend gegen 22:10 Uhr zu einem Einsatz in Haren alarmiert. Die Bewohnerin eines Hauses an der "Rütenbrocker Straße" hatte zuvor eine starke Rauchentwicklung im Wohnhaus festgestellt. Ursächlich für die Rauchentwicklung war ersten Erkenntnissen nach ein Schrank im Badezimmer mit darin gelagerten Handtüchern, welche von einer Halogenlampe angestrahlt wurden. Zu einem Brandausbruch ist es nicht gekommen. Die Feuerwehr Haren war mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Surwold - Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Samstagabend kam es in Surwold gegen 18:30 Uhr zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung an der "Papenburger Straße" und entwendeten ein Mobiltelefon und ein Musikinstrument. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Twist - Einbruch in Sonderpostenmarkt

Am Freitagabend kam es in der Ortschaft Twist gegen 19:30 Uhr zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände eines Sonderpostenmarktes an der "Overbergstraße" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Ob die Täter an Beute gelangten, ist derzeit unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

