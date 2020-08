Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 8. August im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Frau von Hund verletzt

Am Dienstag, zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr, kam es in der Hasenstraße, in Schüttorf, zu einem Übergriff zwischen zwei Hunden. Hierbei versuchte eine 60-Jährige ihren Hund, durch Aufnehmen auf den Arm, zu schützen. Der andere, aggressiv auftretende Kleinhund, setzte seine Angriffe fort, wodurch die Frau zu Fall kam und sich verletzte. Der Hund soll ca. 30 cm groß (Schulterhöhe) sein und ein beiges Fell haben, die Rasse ist unbekannt. Der Hundehalter oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Bentheim (05922/9800) in Verbindung zu setzten.

Wietmarschen - Einbruch in Hütte

Am Mittwoch, zwischen 10:00 und 16:00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in eine Hütte an einem Fischteich an der Wietmarscher Straße in Wietmarschen ein. Sie entwendeten Bargeld, mehrere Bierflaschen sowie ein Luftgewehr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wietmarschen, Tel. 05925/9057956, zu melden.

Bad Bentheim - Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Gestern kam es um 15:25 Uhr auf der Baumwollstraße in Bad Bentheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Ein 49-Jähriger befuhr die Baumwollstraße in Richtung Nordhorn. In Höhe der Einmündung Bardeler Weg stand ein 18-Jähriger mit seinem Ford, der nach links in den Bardeler Weg abbiegen wollte, jedoch aufgrund des Gegenverkehrs halten musste. Dies übersah der Motorradfahrer und fuhr in das Heck des Fords. Der 49-Jährige verstarben aufgrund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der 18-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt, sein 25-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Getelo - Waldstück in Brand geraten

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gestern zu einem Brand in einem Waldstück am Grenzweg in Getelo. Etwa 200 Quadratmeter Waldfläche brannten. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand.





+++ EMSLAND +++

Geeste - Strohballen brennen

Gestern um 19:35 Uhr gerieten 40 Strohballen am Birkhahnweg in Geeste in Brand. Brandursache war wohlmöglich eine Selbstentzündung. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und ca. 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Dersum - Heuballenpresse in Brand geraten

Gestern um 12:45 Uhr kam es am Fierdagsweg in Dersum vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Brand einer Heuballenpresse. Die Feuerwehren aus Dersum und Heede waren mit vier Fahrzeugen und 25 Kräften vor Ort und löschten den Brand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Haren - In Traktor eingebrochen

Zwischen Donnerstag, 15:00 Uhr, und Freitag, 14:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Traktor ein. Dieser befand sich auf einem Firmengelände an der Heinrichstraße in Haren. Die Täter entwendeten einen Monitor aus dem Traktor. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei im Haren, Tel. 05932/72100, zu melden.

Surwold - Feuer auf Terrassendach

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gestern gegen 12:00 Uhr eine Markise auf dem Terrassendach eines Wohnhauses an der Waldstraße in Surwold in Brand. Das Feuer griff auf das gesamte Terrassendach sowie auf Teile des Dachstuhles über. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Surwold konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Haren - Feld in Brand geraten

Gestern um 04:40 Uhr gerieten aus bisher ungeklärter Ursache etwa 20 Quadratmeter eines abgeernteten Getreidefeldes an der Twister Straße in Haren in Brand. Die Feuerwehr Rütenbrock war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei im Haren, Tel. 05932/72100, zu melden.

Twist - Bildschirme aus Traktoren geklaut

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Freitag, gegen 01:00 Uhr, Zugang zu einem Firmengelände an der Gaußstraße im Twist. Im Anschluss brachen sie in neun Traktoren ein und entwendeten jeweils, die in den Fahrzeugen vorhandenen Bildschirme sowie zwei Antennenmodule. Es entstand ein Sachschaden von ca. 27.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei im Twist, Tel. 05936/2326, zu melden.

Lingen - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben gestern, zwischen 16:00 und 22:45 Uhr, versucht, in ein Wohnhaus an der Karlstraße in Lingen einzubrechen. Der Versuch misslang. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, zu melden.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.