Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 8. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Neuenhaus – Brand in Maschinenfabrik

In einer Maschinenfabrik an der Hans-Voshaar-Straße in Neuenhaus ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Dort brannte eine Abzugsanlage. Mitarbeiter des Unternehmens unternahmen erste Löschversuche. Die Freiwillige Feuerwehr Neuenhaus war mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand endgültig zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und die Brandursache sind noch nicht bekannt.

Emlichheim – Autoanhänger gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend gegen 20 Uhr einen PKW-Anhänger von einem Grundstück an der Straße „Westerfeld“ gestohlen. Der Anhänger der Marke Westfalia stand hinter einer Garage. Er trägt das Kennzeichen NOH - VW 977. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 zu melden.

___

+++ EMSLAND +++

Dörpen – Flächenbrand an der B 70

In der Nacht zu Mittwoch ist auf einer Grasfläche an der B 70 ein Feuer ausgebrochen. Auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern stand verdorrtes Gras in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr Dörpen war mit fünf Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Brandursache ist bislang unklar. Möglicherweise hat eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe das Feuer ausgelöst.

Haselünne – Schwelbrand

Bei Renovierungsarbeiten in einem Haus am Distelring in Haselünne ist am Dienstag ein Schwelbrand ausgebrochen. Dämmmaterial hatte am Mittag Feuer gefangen. Ein Handwerker entfernte das Material, brachte es ins Badezimmer und löschte es. Einige Stunden später brannte die Glaswolle erneut und beschädigte Teile des Badezimmers. Nachbarn konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Haselünne – Kochtopf fängt Feuer

In der Küche einer Wohnung an der Straße „Am Glockenturm“ ist Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. In einem vergessenen Kochtopf auf dem Herd hat sich heißes Öl entzündet. Der Wohnungsbesitzer konnte den Brand löschen. Die Feuerwehr musste nur noch die Wohnung lüften. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.



Emsbüren – Einbruch in Schuppen

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen dem 15. Juni und dem 24. Juli in einen Schuppen an der Bahnhofstraße ein. Sie brachen die Tür auf und stahlen einen Laubsauger der Marke Stihl. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977 929210 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.