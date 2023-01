Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 7. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

+++ EMSLAND +++

Spelle - Rauchentwicklung in Wohnhaus

Am gestrigen Freitagabend mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in Spelle ausrücken. Die Bewohner eines Hauses an der Straße "Am Fosteberg" hatten zuvor die Feuerwehr alarmiert, als sie Rauch im Gebäude feststellten. Grund für die Rauchentwicklung war ein verrußter Kaminschacht. Zu einem Brand kam es nicht. Die Feuerwehren Spelle, Lünne und Beesten waren mit insgesamt 67 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort und lüfteten das Wohnhaus. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Lathen - Defekt an Backofen

Polizei und Feuerwehr mussten am gestrigen Freitag gegen 18:45 Uhr zu einem Einsatz in die "Fallerslebenstraße" in Lathen ausrücken. Aufgrund eines technischen Defekts an einem Backofen war es in der Küche einer dortigen Wohnung zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr war mit zwanzig Einsatzkräften vor Ort. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Salzbergen - Zeugen nach Einbruch in Kleintransporter gesucht

Salzbergen - Einbruch in Kleintransporter

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen 2:15 Uhr und 2:45 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle an der Straße "Holsterfeld" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem dort abgestellten Kleintransporter. Als die Täter den im Fahrzeug übernachtenden Fahrer bemerkten, flüchteten sie unerkannt vom Gelände. Beute machten sie nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Sögel - Einbruch in Stallungsgebäude

Im Zeitraum zwischen dem 4. Januar, 16 Uhr, und dem 5. Januar, 19 Uhr, kam es in Sögel zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem alten Stallungsgebäude an der Straße "Gut Horst" und entwendeten diverses Reitequipment. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Schapen - Einbrüche in Firmengebäude

In der Nacht zu Freitag kam es in Schapen zu mehreren Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu insgesamt vier Firmengebäuden an der Straße "Gewerbepark". Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und diverse Elektrokleingeräte. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

