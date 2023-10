Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 5. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Achtjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gestern gegen 7.50 Uhr querte ein Acht-Jähriger, ohne auf den Verkehr zu achten, mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der Mathildenstraße in Richtung Marienburger Straße. Zur selben Zeit fuhr eine 55-jährige Fahrerin eines Linienbusses auf der Mathildenstraße in Richtung Heideweg. Die 55-Jährige hatte keine Möglichkeit, ihren Bus rechtzeitig zum Stehen zu bringen, sodass sie den Achtjährigen angefahren hatte. Dieser stürzte daraufhin und kam anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen dem 28. September 10.00 Uhr und 29. September 10.00 Uhr wurde ein in der Narzissenstraße geparkter grauer Citroën C1 am hinteren Kotflügel beschädigt. Anschließend setzte der bislang unbekannte Fahrzeugführer, der den Unfall vermutlich beim Vorbeifahren an dem Citroën verursachte, seine Fahrt fort. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Meppen - 81-Jähriger nach medizinischem Notfall verstorben

Gestern gegen 10.05 Uhr stand der 81-jährige Fahrer eines BMW X1 auf einem Parkplatz an der Hermann-Keller-Straße. Dabei löste er vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Bremse und rollte nach vorn gegen eine Hauswand. Die angeforderten Rettungskräfte konnten den 81-Jährigen noch erfolgreich reanimieren und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. In den Abendstunden teilte das Krankenhaus anschließend mit, dass der 81-Jährige verstorben ist. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

