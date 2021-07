Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 5. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Pkw-Anbauteil gestohlen

Am Samstagabend haben bislang unbekannte Täter auf dem Parkplatz des E-Centers an der Graf-Egbert-Straße, ein Anbauteil eines Autos gestohlen. Zwischen 19.30 und 19.45 Uhr entwendeten sie von einem in der Nähe zum ALDI-Markt abgestellten Citroen, die linke Rückleuchte. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Rhede - Radfahrerin schwer am Kopf verletzt

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Kolpingstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 27-jährige Pedelecfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen 14.50 Uhr auf dem Radweg in Richtung Rhede unterwegs. Sie stürzte ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer und verletzte sich schwer am Kopf. Es besteht der Verdacht, dass die Frau zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss stand. Im Krankenhaus wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

