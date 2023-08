Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 5. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Engden - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Sonntag zwischen 18 und 19.15 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Oberescher Weg in Engden eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten in die Wohnräume, die sie anschließend durchsuchten. Die Täter entwendeten unter anderem Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

Esche - Einbruch in Sporthaus

Zwischen dem 15. Juni und dem 28. Juli sind Täter in das Sporthaus eines Sportvereines an der Hauptstraße in Esche eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten, wo sie eine Solarlampe sowie eine Lautsprecherbox stahlen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 280 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Telefon 05943-92000, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Haren - Zeugen gesucht

In der Nacht zu Freitag zwischen 21 und 5 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht in ein Kassenhäuschen eines Freizeitparks an der Straße Schlossallee in Haren einzubrechen. Sie beschädigten ein Fenster, gelangten jedoch nicht in das Häuschen. Zudem sind in der selben Nacht unbekannte Täter in einen Verkaufsraum an der Straße Dankern eingebrochen. Ob sie Beute machten, steht bisher noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

Lingen - In Pkw eingebrochen

Am Freitag zwischen 13.10 und 13.50 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Renault eingeschlagen und aus zwei darin befindlichen Taschen ein Handy sowie eine Geldbörse gestohlen. Der Pkw stand zu Tatzeit an der Diekstraße in Höhe des dortigen Sees in Lingen. Zu einem weiteren Vorfall kam es zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 1.15 Uhr, an der Parkstraße in Lingen. Auch hier schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines VW ein und entwendeten daraus einen Rucksack samt Inhalt. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist bisher unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Emsbüren - Zeugen gesucht

Am Freitag kam es gegen 14.37 Uhr mutmaßlich zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein Zeuge meldete eine Person auf einer Autobahnbrücke der A31 an der Anschlussstelle Emsbüren. Die Person soll einen gelben Gegenstand auf die Fahrbahn geworfen haben. Zeugen oder möglicherweise Geschädigte werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Telefonnummer 05908 9348115 in Verbindung zu setzen.

Haselünne - Radfahrerin schwer verletzt

Am Freitag kam es an der Straße Am Campingplatz in Haselünne zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 43-Jähriger beabsichtigte gegen 13.20 Uhr mit seinem Volvo von der Straße Am Campingplatz auf die Andruperstraße aufzufahren, dabei übersah er eine 32-jährige Radfahrerin, die den dortigen Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin zu Fall kam und sich schwer verletzte.

Papenburg - Peugeot beschädigt

Am Donnerstag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Deverweg in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter roter Peugeot 208 wurde zwischen 10 und 18 Uhr von einem unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Meppen - Eigentümer gesucht

Die Polizei Meppen hat am 4. August ein grünes Fahrrad der Marke „KS Cycling“, Modell „Swan“ an der Bokeloher Straße sichergestellt (siehe Foto). Das Fahrrad soll laut Zeugenaussagen bereits mehrere Tage dort gestanden haben. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

___

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.