Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 4. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Am Donnerstag kam es auf der Hengeloer Straße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 25-Jähriger war in seinem VW gegen 15 Uhr in Richtung Niederlande unterwegs. Als er beabsichtigte nach rechts in die Euregiostraße abzubiegen und verkehrsbedingt anhielt, übersah dies ein hinter ihm fahrender 37-Jähriger und fuhr mit seinem Toyota auf den VW auf. Die beiden Fahrzeugführer wurden dabei leicht verletzt. Die Beifahrerin im Toyota blieb unverletzt. Es entstand ein Schachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Nordhorn - Pkw in Brand geraten

Feuerwehr und Polizei wurden am Mittwochabend gegen 20.05 Uhr zu einem Einsatz in der Max-Planck-Straße in Nordhorn alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Ford S-MAX während der Fahrt in Brand. Der Fahrer konnte den Pkw rechtzeitig abstellen und verlassen. Er blieb unverletzt. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Durch das Feuer wurde auch ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräfte vor Ort.





+++ EMSLAND +++

Hilkenbrook - Geldautomaten gesprengt

In der Nacht zu Donnerstag kam es in einer Volksbankfiliale an der Hauptstraße in Hilkenbrook zur Sprengung eines dortigen Geldautomaten.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zur Bank. Anschließend kam es gegen 4.15 Uhr zur Detonation. Der Raum wurde dabei völlig zerstört. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch unbekannt. Sie hinterließen ein großes Trümmerfeld und verursachten erheblichen Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lathen - Apfelbäume entwendet

Zwischen dem 20. und 27. April wurden an der Straße „Ströhnweg“

in Lathen von unbekannten Tätern insgesamt vier Apfelbäume, die von der Gemeinde Lathen unmittelbar zuvor gepflanzt worden sind, ausgegraben und entwendet.

Zeugen der Tat bzw. Personen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lathen, 05933-924570, in Verbindung zu setzen.

Meppen - VW beschädigt

Am 2. Mai zwischen 15 und 16:15 Uhr ist es auf dem gegenüberliegenden Parkplatz an dem Wohnhaus in der Hermann-Brandi-Straße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten weißen VW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100.

Beesten - Einbruch in Lagerraum

Zwischen Montag, 15.00 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr, sind unbekannte Täter in der Schapener Straße in Beesten gewaltsam in einen Lagerraum eingedrungen. Diebesgut wurde dabei nicht erlangt. Es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der

Rufnummer: 05902-949620 zu melden.

Salzbergen - Einbruch in Sportverein

Zwischen Dienstag, 20.51 Uhr, und Mittwoch, 06.43 Uhr, ist es am Sportplatz in Salzbergen zu einem versuchten Einbruch gekommen. Unbekannte Täter haben versucht gewaltsam in die Anlage einzudringen. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer:

05976-948550 zu melden.

Dörpen - Einbruch in Eierautomaten

Zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 09.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Hauptstraße in Dörpen einen Eierautomaten gewaltsam aufzubrechen, scheiterten jedoch bei dem Versuch. Beute machten die Täter nicht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer: 04961-9260 zu melden.

___

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.