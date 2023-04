Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 4. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Kabeltrommel gestohlen

Zwischen Dienstag und Montag sind Diebe in einen Keller am Gildehauser Weg in Nordhorn eingebrochen. Sie entwendeten eine Kabeltrommel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Zeugen nach Unfallflucht in der Waldstraße gesucht

Am 30. März, gegen 20.20 Uhr, fuhr ein Radfahrer gegen einen schwarz-weißen VW ID 3, der am rechten Fahrbahnrand der Waldstraße in Lingen, geparkt war. Anschließend flüchtete der Radfahrer von der Unfallstelle. Es soll sich um eine männliche Person gehandelt haben, Mitte 40, schmale Statur, leicht gräuliche Haare, kein Bart, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, dunklen Hose und eine dunkelblaue oder schwarze Mütze mit zwei weiß umlaufenden Streifen. Das Fahrrad war vermutlich ein mattschwarzes Trekking-Bike, eventuell E-Bike. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, Telefon 0591/870, in Verbindung zu setzen.

Lingen - Stühle und Bank gestohlen

Zwischen Freitag und Montag haben Diebe sechs Stühle sowie eine Bank von einer Terrasse einer Tagesstätte an der Straße „Am Gasthausdamm“ in Lingen entwendet. Zudem besprühten sie eine Tür mit Farbe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter Telefon 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Lingen - In Garage eingebrochen

Zwischen Freitag und Montag sind Diebe in eine Garage an der Kivelingstraße in Lingen eingebrochen. Anschließend entwendeten sie unter anderem aus einem dort stehenden Skoda eine Fernbedienung sowie einen Fahrzeugschein. Zudem brachen sie in einen dortigen Toilettenraum ein und entwendeten einen Schlüssel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 155 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter Telefon 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Lingen - In Pkw eingebrochen

Am Montag zwischen 0 und 11 Uhr verschafften sich Diebe gewaltsam Zugang zu einem Renault am Langschmidtsweg in Lingen. Sie entwendeten unter anderem eine Handyhalterung sowie eine Brille. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

