Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 30. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Emlichheim - Zeugen nach Einbruch gesucht

Zwischen Mittwoch, 00.30 Uhr, und Donnerstag, 05.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Carl-Zeiss-Straße in Emlichheim versucht, gewaltsam ein Rolltor zu öffnen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch. Beute machten die Täter nicht. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.

Bad Bentheim - Zeugen nach Einbruch in Schule gesucht

Zwischen Mittwoch, 22.22 Uhr, und Donnerstag, 06.40 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in der Gartenstraße in Bad Bentheim gewaltsam in eine Schule eingedrungen und haben einen Wasserspender und eine Küchentür beschädigt. Beute machten die Täter nicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer: 05922 776600 zu melden.

Bad Bentheim - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Zwischen Mittwoch, 15.40 Uhr, und Donnerstag, 12.10 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in der Bachstraße in Bad Bentheim gewaltsam in ein Bierzelt eingedrungen und haben eine Fritteuse und ein Wärmegerät entwendet.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 530 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer: 05922 776600 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lathen - zwei Personen nach Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Gestern gegen 15.50 Uhr fuhr die 70-jährige Fahrerin eines Opel Mokka die L53 aus Lathen in Richtung Sögel. In Höhe der Wahner Straße beabsichtigte sie nach links in diese abzubiegen. Dabei übersah sie die 39-jährige Fahrerin eines Toyota Corolla, welche in entgegengesetzter Richtung fuhr. Die Fahrzeuge prallten frontal zusammen, wobei die 39-Jährige schwer und die 70-Jährige leicht verletzt wurde. Beide kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Straße musste im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Emsbüren A31 - drei Personen nach Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Gestern gegen 18.55 Uhr fuhr ein 44-jähriger Fahrer mit zwei Kleinkindern in einer Mercedes E-Klasse auf der A31 in Richtung Süden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und anschließend über die Ausfahrt Bergeler Feld in die Berme, wobei er sich mit dem Fahrzeug überschlug. Der 44-jährige Fahrer, ein 6-Jähriger, wurden dabei leicht und ein 4-Jähriger schwer verletzt. Alle Fahrzeuginsassen kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Fahrbahn war zum Teil bis 21.30 Uhr gesperrt.

Vrees - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und Donnerstag, 4.20 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in der Werlter Straße in Vrees in ein Backwarengeschäft eingedrungen und haben diverse Süßigkeiten und Energygetränke entwendet. Die Höhe des Sachschadens in bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer: 05952 93450 zu melden.

___

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

