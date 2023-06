Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 3. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Hecke bei Abflammarbeiten in Brand gesetzt

Gestern gegen 15.50 Uhr versuchte eine 52-Jährige mittels Abflammgerät das Unkraut in Ihrer Auffahrt in der Straße Romberg zu entfernen. Dabei geriet eine Tuja-Hecke in Brand, wobei das eigene Carport und das benachbarte Wohnhaus leicht beschädigt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.





+++ EMSLAND +++

Emsbüren - Zeugen nach Diebstahl von Autoreifen gesucht

Am 2. Juni zwischen 4 Uhr und 6 Uhr kam es in der Darwinstraße auf dem Seitenweg außerhalb einer angrenzenden und geschädigten Firma zum Diebstahl mehrerer Autoreifen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten von insgesamt fünf Fahrzeugen der Marken VW und MAN die komplette Bereifung. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 14.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

Werlte - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Bislang unbekannte Täter verschafften sich vom 1. Juni 18.30 Uhr auf den 2. Juni 4.30 Uhr Zutritt zu einer Bäckereifiliale in der Kolpingstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei entwendeten die Täter Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

Meppen - Restmülltonne in Brand geraten

Gestern gegen 16.22 Uhr geriet eine im rückwärtigen Bereich eines Firmengeländes in der Straße Baumschulenweg stehende Restmülltonne in Brand. Die Feuerwehr Meppen konnte den Brand schnell löschen, sodass kein weiterer Schaden entstanden ist und lediglich die Restmüll- sowie eine danebenstehende Papiertonne beschädigt wurden. Wie es zum Brand kam, ist derzeit noch unklar.

Esche - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Nacht vom Mittwoch, den 31. Mai bis zum Donnerstagmorgen des 1. Juni, gegen 9:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Esche, Hauptstraße an dem dortigen Bahnübergang. Dabei kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug von der Straße ab in die Berme, prallte anschließend gegen einen Rohrpfosten mit Andreaskreuz und verursachte Sachschaden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943-92000.

Esterwegen - Ferienhaus in Brand geraten

Gestern Abend gegen 20.20 Uhr kam es in Esterwegen in der Straße Zum Erikasee zu einem Brand. Dabei fing aus bislang ungeklärter Ursache ein leerstehendes Ferienhaus Feuer. Das Feuer breitete sich über die gesamte Fläche der hölzernen Blockhütte aus und brannte vollständig nieder. Wie es zum Brand kam, wird derzeit ermittelt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

Meppen - Fahrzeug in Brand geraten

Gestern gegen 19.43 Uhr fuhr der 45-jährige Fahrer eines Fahrzeuggespanns bestehend aus einem Renault Megane und einem Wohnwagen auf der Teflinger Hauptstraße und bemerkte Brandgeruch. Im weiteren Verlauf stieg Rauch aus dem Motorraum des Fahrzeuges. Bevor das Fahrzeuggespann in Vollbrand stand, konnten sich der 45-Jährige, eine 48-Jährige und ein 11-jähriger Mitfahrer rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest. Die Feuerwehr Meppen war mit vier Fahrzeugen und insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

