Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 3. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Uelsen - Rollerfahrer entblößt sich vor Kind

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Sonntagabend vor einem elfjährigen Mädchen entblößt. Das Kind war gegen 18.15 Uhr auf dem Heimweg vom Freibad. In Höhe der Wetterschutzhütte an der Straße Am Feriengebiet traf sie auf einen Mann, der rauchend neben seinem grauschwarzen Motorroller stand. Er pfiff dem Mädchen nach, stieg auf seinen Roller und fuhr anschließend mehrfach an ihr vorbei. Dabei hatte er sein Glied entblößt und manipulierte während der Fahrt daran herum. Das Kind flüchtete in einen Kiosk und ließ von dort aus die Polizei verständigen. Der Unbekannte wirkte groß und war von schlanker Statur. Er hatte helles Haar und war mit einem hellgrauen T-Shirt und einer schwarzen kurzen Hose bekleidet. Eine Sofortfahndung nach dem Mann blieb zunächst ohne Ergebnis. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.

Uelsen - Fahrradträger und E-Bikes gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in mehrere Fahrradgaragen an der Straße Zum Waldbad eingedrungen. Wie sie genau in die Blechgaragen eindringen konnten, ist bislang unklar. Sie entwendeten einen Fahrradträger der Marke Thule und zwei E-Bikes der Marke Koga Miyata im Gesamtwert von mehr als 7000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 0594 92000 entgegen.

Wilsum - Radfahrerin schwer verletzt

In der Nacht zu Sonntag ist es auf dem Radweg der B403 zwischen Uelsen und Wilsum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 47-jährige Radfahrerin stürzte kurz vor der Einmündung Schensken so schwer, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zur Unfallzeit stand sie unter Alkoholeinfluss. Weitere Beteiligte an dem Unfall gab es nicht.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Brand auf Balkon schnell gelöscht

Am Sonntagmorgen ist es auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Marienstraße zu einem Feuer gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Vermutlich hatten Funken einer nicht komplett ausgedrückten Zigarette die dortigen Rattanmöbel in Brand gesetzt. Ein Zeuge und die Bewohner des Hauses konnten die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr ablöschen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Lengerich - Einbruch in Schule

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch und Sonntag in die Oberschule an der Schulstraße eingedrungen. Sie beschädigten dabei mehrere Türen und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Holsterfeld - Planenschlitzer erbeuten Ladung

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag an mehreren Sattelaufliegern auf dem Gelände des Autohofes Holsterfeld die Anhängerplanen aufgeschlitzt. In drei Fällen hielten die Unbekannten die enthaltene Ladung offenbar für wenig lohnenswert. In einem vierten Falle brachen sie nach dem Sichtungsschnitt die doppelflügelige Hecktür auf und erbeuteten mindestens 16 originalverpackte Fahrräder. Der Gesamtschaden aller vier Taten ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

