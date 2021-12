Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 3. Dezember im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Getränke und Bargeld gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwoch gegen 23 Uhr Zutritt zu einem Vereinsheim am Heideweg in Nordhorn. Es entwendeten diverse Getränkeflaschen sowie Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Unfall auf Lathener Straße

Am Donnerstag kam es auf der Lathener Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger war gegen 21.30 Uhr in seinem Audi von der B402 in Richtung Lathener Straße unterwegs. Als er in Richtung Meppen abbog, kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Brückenpfeiler. Der Fahrer blieb unverletzt. Seine 21-jährige Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3200 Euro.

Salzbergen - Auto kommt von Fahrbahn ab

Am Donnerstag kam es gegen 20 Uhr auf der Bextener Straße in Salzbergen zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-Jährige war gegen 19.55 Uhr in ihrem Opel in Richtung Salzbergen unterwegs. Vermutlich aufgrund von Straßenglätte, kam das Auto von Straße ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien und blieb unverletzt.

Lingen - Starkstromkabel entwendet

Zwischen Montag und Donnerstag haben bislang unbekannte Täter mehrere Meter Starkstromkabel von einer Baustelle an der Meisenstraße in Lingen entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 630 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Lähden - 19-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstag kam es auf der Herßumer Straße in Lähden zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger aus Löningen wurde dabei verletzt. Der junge Mann war gegen 20.30 Uhr in seinem VW Passat in Richtung Vinnen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro. Die Herßumer Straße war für die Aufräum- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

