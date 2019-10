Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 29. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Straßenverkehrsgefährdung

Am Donnerstag, 24. Oktober, gegen 15.30 Uhr ist es auf der Osttangente aus Fahrtrichtung stadtauswärts kommend in Fahrtrichtung stadteinwärts fahrend zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Hierbei hat ein Pkw seine Geschwindigkeit deutlich verringert und ist hierbei auf die Gegenfahrspur gelangt. Daraufhin musste ein bislang unbekannter Motorradfahrer stark abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Pkw zu verhindern. Der Führer des Motorrades sowie Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.

Nordhorn - Hecke in Brand gesetzt

Am Montag setzten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 23.25 bis 23.30 Uhr in der Fichtenstraße eine Lebensbaumhecke in Brand und beschädigten hierbei mehrere Pflanzen. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter Telefon 05921 3090 entgegen.

Nordhorn - Zwei Personen schlagen auf Mann ein

Am Montag ist es gegen 18.15 Uhr an der Firnhaberstraße beim dortigen VVV-Gebäude zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Zwei bislang unbekannte Personen zogen einen 18-Jährigen hinter das Gebäude und schlugen zunächst mit den Fäusten auf den Mann ein. Anschließend traten sie mehrfach auf den am Boden liegenden Mann ein. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Nordhorn unter Telefon 05921 3090 entgegen.

Schüttorf - versuchter Einbruch in Kirchengemeindehaus

In der Zeit von Dienstag, 22. Oktober, 22 Uhr, bis Mittwoch, 23. Oktober, 15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür des Kirchengemeindehauses am Friedrich-Middendorff-Platz aufzuhebeln. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter Telefon 05922 9800 entgegen.

Neuenhaus - Einbruch in Firma

In der Nacht zu Dienstag drangen zwischen 2.15 und 2.30 Uhr unbekannte Täter in ein Firmengelände an der Berliner Straße ein. Hierbei wurden mehrere innenliegende Rolltore beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Neuenhaus unter Telefon 05941 4429 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Rhede - VW Polo beschädigt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag an der Kirchstraße ereignet. Gegen 19.15 Uhr befuhr ein roter VW Polo die Kirchstraße in Richtung Burgstraße. In Höhe der Kirche hielt die Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug aufgrund einer dort vorhandenen Fahrbahnverengung und Gegenverkehrs an. Ein ihr entgegenkommender Dacia Logan beschädigte ihren linken Außenspiegel. Der Schaden am Außenspiegel wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Der Fahrer des Dacia setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Ein hinter dem Dacia fahrender Zeuge fuhr dem Verursacher hinterher und teilte später der geschädigten VW Fahrerin das niederländische Kennzeichen des Dacia mit. Dieser Zeuge, dessen Personalien leider nicht notiert wurden, sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter Telefon 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Sögel - Versuchte Flucht vor Verkehrskontrolle

Am Freitag, 25. Oktober, wurde gegen 22 Uhr auf der Straße Nordholt in Lorup ein Rollerfahrer durch die Polizei Sögel angehalten und kontrolliert. Zuvor wollte sich der Fahrer jedoch der polizeilichen Kontrolle durch Flucht entziehen. Grund für die Verkehrskontrolle waren überhöhte Geschwindigkeit und ein lauter Auspuff. Der 19-jährige Fahrer zeigte sich bei der Kontrolle alkoholisiert und es ergab sich weiterhin der Verdacht des Drogenkonsums. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Im Krankenhaus Sögel wurde dem jungen Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren war der 19-jährige lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung obwohl der 19-Jährige mit etwa 85 Stundenkilometern vor der Polizei flüchtete. Durch bauliche Veränderungen am Roller war die Betriebserlaubnis erloschen. Die vom 19-Jährigen mitgeführten Drogen (Marihuana und Haschisch) wurden sichergestellt. Ein umfangreiche Strafanzeige geht an die Staatsanwaltschaft in Osnabrück.

Haren - Diebstahl aus Transporter

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Sonntag, 27. Oktober, 16 Uhr, bis Montag, 28. Oktober, 8.45 Uhr, in einen an der Ringstraße abgestellten Transporter eingebrochen und mehrere Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter Telefon 05932 72100 entgegen.

Haren - Einbruch in Vereinsheim

Am vergangenen Wochenende, 26. und 27. Oktober, sind bislang unbekannte Täter über das Dach in das Vereinsheim eines Sportvereins am Sportzentrum eingebrochen. Hierbei durchwühlten sie mehrere Räume nach Diebesgut. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt die Polizei Haren unter Telefon 05932 72100 entgegen.

Herzlake - Einbruch in Firma

Ein Einbruch in eine Firma hat sich in der Zeit von Sonntag, 27. Oktober, 23 Uhr, bis Montag, 28. Oktober, 4.15 Uhr an der Schützenstraße ereignet. Hierbei wurden mehrere Kupferkabel entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Herzlake unter Telefon 05962 743 entgegen.

