Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 29. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wilsum - Einbruch in Autowerkstatt

In der Nacht zu Dienstag drangen Täter in eine Autowerkstatt in der Uelsener Straße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf, durchsuchten die Räume und stahlen Werkzeug und ein Auslesegerät. Zudem entwendeten sie ein Kennzeichenpaar und versuchten eine Autobatterie aus einem PKW auszubauen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter Telefon 05943 92000 entgegen.

Nordhorn - Einbruch in Restaurant

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in ein Restaurant in der Straße Mühlendamm eingebrochen. Die Täter warfen eine Scheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie zerstörten Teile des Inventars und stahlen zwei Handheld-Geräte. Diese werden von Servicekräften für die Eingabe von Bestellungen und zur Durchführung von Bezahlvorgängen genutzt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 05921 3090 zu melden.

Salzbergen - Brand in Metallfabrik

Gestern Nachmittag kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Produktionshalle in der Neuenkirchener Straße. Dabei geriet der Filter innerhalb der Absauganlage einer Laserschneidemaschine in Brand. Möglicherweise dürfte ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Feuerwehr aus Salzbergen brachte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass keinerlei Gebäudeschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.





+++ EMSLAND +++

Surwold - Scheibe des Rathauses beschädigt

In der Nacht zu Dienstag ist es am Rathaus in der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Stein gegen eine Scheibe sowie gegen eine Jalousie. Beides wurde dadurch beschädigt. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter Telefon 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

