Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 29. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Täter wollen Parkautomaten aufbrechen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Montag, 16:00, versucht, einen Parkautomaten auf dem Parkplatz an der Funkenstiege in Bad Bentheim aufzubrechen. Der Versuch misslang. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bentheim, Tel. 05922/9800, zu melden.

Wietmarschen - Einbruch in Gartenlaube

Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 17:30 Uhr, und Dienstag, 07:40 Uhr, in eine Gartenlaube im Bereich der Lohnerbrucher Straße in Wietmarschen eingebrochen. Die Täter entwendeten einen Fernseher und beschädigten zudem eine Wildkamera. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Werkzeuge entwendet

Zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 10:30 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Straße Am Glockenturm in Meppen. Sie brachen in eine dortige Werkstatt ein und entwendeten mehrere akkubetriebene Werkzeuge samt Ladestationen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

Haren - Geldkassette entwendet

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag gegen 03:40 Uhr in eine Gartenhütte an der Weststraße in Haren ein. Sie entwendeten eine festmontierte Geldkassette samt Inhalt. Es entstand ein Sachschaden von 110 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Haren, Tel. 05932/72100, in Verbindung zu setzen.

Lingen - Kabel von Baustelle gestohlen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Dienstag, zwischen 17:00 und 07:00 Uhr, Zugang zu einer Baustelle an der Raffineriestraße in Lingen. Sie entwendeten mehrere Meter Kabel. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, zu melden.

Lingen - Mauerpfosten beschädigt

Im Zeitraum von Freitag, 05:30 Uhr, bis Samstag, 13:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Mauerpfosten im Grenzweg in Lingen. Abschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

Werlte - Holzschuppen und Dachstuhl bei Brand zerstört

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gestern gegen 15:00 Uhr ein Holzschuppen am Fichtenweg in Werlte in Brand. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl der anliegenden Garage über. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Die Gartenhütte sowie Dachstuhl wurden bei dem Brand völlig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro Schaden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

