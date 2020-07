Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 28. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Osterwald - Geldkassette aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 08:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, eine Geldkassette in einem Honigverkaufsstand an der Straße Am Piccardie-Kanal in Osterwald aufgebrochen. Sie entwendeten das Bargeld aus der Kasse. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim, 05943/92000, zu melden.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Täter versuchten Geldautomaten aufzubrechen

Bislang unbekannte Täter haben versucht zwischen Samstag, 08:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, einen Geldautomaten einer SB-Waschanlage aufzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Die Waschanlage befindet sich auf dem Gelände einer Tankstelle an der Schwefinger Straße in Meppen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, 05931/9490, zu melden.

Sögel - Papierreste in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten gestern gegen 16:00 Uhr Papierreste am ehemaligen Bahnhof Sögel in Brand. Die Feuerwehr Sögel war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel, 05952/93450, zu melden.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

