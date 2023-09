Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 27. September

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Kleinkraftrad entwendet

In der Zeit von Montag, 20.30 Uhr, bis Dienstag, 13.30 Uhr, kam es in der Markringstraße zu einem Diebstahl eines Kraftfahrzeuges. Diebe klauten das Kleinkraftrad Peugeot Kisbee mit dem Versicherungskennzeichen 968-RGS. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 776600 zu melden.

Neuenhaus - Einbruch in Wohnhaus

Am Montag in der Zeit von 3.30 Uhr bis 13.30 Uhr kam es in der Schulstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Sie entwendeten mehrere Gegenstände. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bisher nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Geräte aus Schuppen entwendet

In der Zeit von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagmorgen, 5 Uhr, kam es in der Leharstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen. Die Täter entwendeten elektronische Geräte im Wert von etwa 950 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 zu melden.

Lingen - Schwerer Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen ist es um 7.15 Uhr in der Straße Mühlengraben zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 44-jährige Fahrerin eines Mercedes Benz E200 kam von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Bei dem Aufprall verletzte sie sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da das Auto aus dem Motorraum qualmte, wurde ebenfalls die Freiwillige Feuerwehr Altenlingen alarmiert. Die Feuerwehr konnte einen Brand des Fahrzeugs verhindern. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn halbseitig gesperrt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

