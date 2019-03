Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 27. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Einbruch in Oberschule

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch versucht in die Oberschule am Deegfelder Weg einzudringen. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen keine. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 100 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Nordhorn - Einbruch in Spielparadies

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in das Kinderspielparadies an der Wehrmaate eingedrungen. Sie brachen ein rückwärtiges Fenster auf und entwendeten daraus eine Getränkekiste sowie mehrere Süßigkeiten. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 340 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Bad Bentheim - Einbruch in Geschäftsraum

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in ein Orthopädiegeschäft an der Rheiner Straße eingedrungen. Sie durchsuchten den Kassenbereich sowie einen Büroraum und erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Spelle - Einbruch in Lagerhalle

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Montag in das Lager einer Firma an der Portlandstraße eingedrungen. Sie erbeuteten daraus insgesamt 35 Elektromaschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Emsbüren - Versuchter Einbruch in Sozialstation

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag versucht, in die Sozialstation an der Mehringer Straße einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelang, die Haupteingangstür aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Geeste - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag- und Dienstagnachmittag versucht, in ein Einfamilienhaus an der Paulusstraße einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist, die Haupteingangstür aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

