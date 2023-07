Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 27. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am 17. Juli kam es gegen 8.15 Uhr in der Hengeloer Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pedelec die Hengeloer Straße in Richtung Gildehaus. Auf Höhe der Kreuzung zur Straße Mersch beabsichtigte er weiter geradeaus zu fahren. Dabei bog ein bislang unbekannter PKW-Fahrer kurz vor dem 22-Jährigen nach rechts in die Straße Mersch ab. Der Radfahrer musste eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern. Dabei kam er zu Fall und wurde leicht verletzt. Der schwarze Kleinwagen setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 entgegen.

Neuenhaus - Diesel gestohlen

Zwischen dem 16. und dem 26. Juli haben Täter den Dieseltank eines Mercedes in der Straße Seifendamm in Neuenhaus gewaltsam geöffnet und etwa 65 Liter Diesel entwendet. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Salzbergen - Mercedes beschädigt

Am 21. Juli zwischen 9.40 und 10.05 Uhr kam es in der Franz-Schratz-Straße in Salzbergen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter grauer Mercedes von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 in Verbindung zu setzen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer

05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Haselünne - Kabel gestohlen

Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter etwa 125 Meter Starkstromkabel von einer Baustelle an der Lingener Straße in Haselünne entwendet. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in zu melden.

Salzbergen - Einbruch in Spielhalle

Bislang unbekannte Täter sind am frühe Mittwochmorgen in eine Spielhalle an der Straße Holsterfeld in Salzbergen eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür und gelangten so gegen 4.30 Uhr in die Räume. Anschließend brachen sie drei Automaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Twist - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Am 25. Juli kam es gegen 2 Uhr zu einem Diebstahl. Dabei verschafften sich Täter Zutritt zu einer Garage in der Brückenstraße und entwendeten ein Kombigerät der Marke „Stihl“. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen teilten mit, dass zu der angegebenen Uhrzeit ein Fahrzeug mit defekter Auspuffanlage vor Ort war. Weitere Zeugen oder Hinweisgeber auf das Fahrzeug werden gebeten, sich bei der Polizei Twist unter der Rufnummer 05936 934500 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

