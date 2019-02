Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 27. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - PKW durch landwirtschaftlichen Zug beschädigt

Dienstagmittag wurde gegen 13 Uhr auf der Veldhauser Straße ein Auto beschädigt. Ein landwirtschaftlicher Zug, bestehend aus einem Traktor und einer mobilen Siebanlage, war auf der Veldhauser Straße in Richtung Neuenhauser Straße unterwegs. Während der unbekannte Fahrer in die Neuenhauser Straße abbog, touchierte die angehängte Siebanlage einen Wagen, der sich zeitgleich auf der rechten Fahrspur befand. Das Auto wurde hierbei beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++



Werlte - Marihuana sichergestellt

Am vergangenen Donnerstag wurde gegen 2 Uhr auf der Oldenburger Straße ein Auto aus dem Delmenhorster Raum kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten starken Marihuanageruch war. Der männliche Beifahrer führte eine Plastiktüte mit insgesamt 53 Gramm Marihuana mit sich. Die Drogen wurden sichergestellt, ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Werlte - Einbruch bei Zahnarzt

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Zahnarztpraxis an der Hauptstraße eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie diverse Gebisse mit Restgold und leerten ein Sparschwein. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Die gefundenen Schlüssel. Foto: Polizei

Salzbergen - Mehrere Schlüssel gefunden

Die Polizei sucht den Eigentümer mehrerer Schlüssel. Sie wurden am Dienstag auf der B70 an der Auffahrt zur A30, Anschlussstelle Rheine-Nord gefunden. Die Schlüssel waren in einem blauen Kästchen. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Gemeinde Salzbergen unter der Telefonnummer 05976 94790 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

