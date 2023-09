Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 26. September im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wietmarschen - schwerer Verkehrsunfall kostet einen 37-Jährigen das Leben

Gestern gegen 18.40 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem VW Golf auf der L67 aus Richtung Wietmarschen kommend in Richtung Nordhorn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer musste zunächst durch die Feuerwehr aus dem VW befreit werden. Der 37-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach ärztlicher Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus geflogen. Noch am Abend teilte das Krankenhaus mit, dass der 37-Jährige verstorben ist. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis etwa 20 Uhr voll gesperrt werden.

Nordhorn - 53-Jährige nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Gestern gegen 11.15 Uhr fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radweg am Kreisverkehr Heseper Weg / Lohweg in entgegengesetzter Richtung. Gleichzeitig beabsichtigte die 80-jährige Fahrerin eines Mitsubishi Space Star vom Frensdorfer Ring in den Kreisverkehr einzufahren und übersah die dort fahrende 53-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen, wobei die 53-Jährige schwer verletzt wurde und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus kam.

Wietmarschen / Neuenhaus - Zeugen nach Diebstahl mehrerer Fahrräder gesucht

Am 21. September zwischen 7 Uhr und 13 Uhr wurden an der Hauptstraße an der dortigen Bushaltestelle Fledderstraße zwei gesicherte Fahrräder entwendet. Neben einem roten Fahrrad der Marke „Giant“ wurde ein anthrazitfarbenes Mountainbike der Marke „Ghost“ gestohlen. Zur selben Tatzeit wurde Am Bahnhof in Neuenhaus ein Damenrad der Marke „Gazelle“ entwendet. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Telefon 05943 92000, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Emsbüren - 55-Jährige von Fahrzeug angefahren

Am Sonntag gegen 21.30 Uhr fuhr ein Autofahrer mit einem weißen Kastenwagen die Straße Dahlhok aus Richtung Lange Straße kommend in Richtung Bahnhofstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Dabei übersah er die 55-jährige Fußgängerin, die am rechten Fahrbahnrand in die gleiche Richtung lief und fuhr sie an. Sie stürzte, aber der Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um die leicht verletzte 55-Jährige zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren zu melden; Telefon 05903-703190.

Werlte - Zeugen nach Diebstahl größerer Mengen Alu-Elemente

Zwischen dem 22. September 15.30 Uhr und 25. September 7 Uhr verschafften sich Diebe gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße Am Zirkel. Anschließend entwendeten sie eine größere Menge Alu-Elemente und transportierten diese ab. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951 995300 zu melden.

Lingen - Zeugen nach Diebstahl von Baumaschinen gesucht

Diebe verschafften sich zwischen Freitag 13.30 Uhr und Montag 6.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer in der Dietrichstraße. Anschließend entwendeten sie mehrere Baumaschinen und flüchteten mit der Beute. Der Schaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Ebenfalls zwischen Freitag auf Montag wurde von einer Baustelle in der Friedrich-Ebert Straße eine Vibrationsplatte entwendet. Der hier entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5700 Euro. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Meppen - Zeugen nach Diebstahl einer Rüttelplatte gesucht

In der Zeit von Freitag auf Montag entwendeten bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Straße Markstiege. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Papenburg - 14-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gestern gegen 7.38 Uhr fuhr der 68-jährige Fahrer eines VW-Bus die Straße Mittelkanal rechts aus Richtung Osterkanal kommen in Richtung Splitting. Dabei trat plötzlich und unvermittelt eine 14-jährige Fußgängerin auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 14-Jährige schwer verletzt wurde und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus kam.

___

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

