Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 26. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht, in ein Wohnhaus an der Straße Proeskamp einzubrechen. Sie scheiterten aber beim Versuch, eine Eingangstür aufzuhebeln und flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Nordhorn - Bargeld aus Massagepraxis gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend und Montagmorgen in eine Massagepraxis an der Bentheimer Straße eingebrochen. Sie brachen Schränke und Türen auf und stahlen Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Wietmarschen - Einbruch in Arztpraxis

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in eine Arztpraxis an der Straße Im Schwatten eingebrochen. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Geeste - Kupferkabel gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch und Montag Kupferkabel von einem Firmengelände an der Thyssenstraße gestohlen. Sie kletterten über einen Zaun und entfernten rund 14 Meter Kabel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Sögel - Versuchter Einbruch und Dieseldiebstahl

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende versucht, in einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Straße Püttkesberge einzubrechen. Sie brachen das Schloss des Containers auf, konnten ihn aber nicht öffnen, weil ein Radlader unmittelbar vor der Tür stand. Daraufhin zapften die Täter Dieselkraftstoff aus dem Fahrzeug ab und flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952 93450 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

