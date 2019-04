Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 26. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Mit 2,03 Promille am Steuer

Polizeibeamte aus Bad Bentheim kontrollierten Donnerstag am späten Abend einen Autofahrer auf der Bahnhofstraße. Der Mann fuhr mit seinem Auto in Schlangenlinien in Richtung Ortskern. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,03 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Nordhorn - Versuchter Einbruch in Schule

Im Laufe der Osterferien, zwischen dem 5.April und Donnerstagvormittag, versuchten bislang unbekannte Täter in das Schulgebäude der Ludwig-Povel-Schule in der Zamenhofstraße einzubrechen. Der Versuch, zwei Türen aufzuhebeln, scheiterte jedoch. Im gleichen Zeitraum wurden ebenfalls ein Dachfenster und mehrere Bänke beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Neuenhaus - Phosphorbombe auf Acker gefunden

Ein Landwirt hat Donnerstagmittag beim Pflügen eines Ackers an der Veldhausener Straße eine Phosphorbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Der 31-Jährige dachte zunächst, es handele sich um einen Stein und nahm die Bombe auf. Dann traten weißer Rauch und Gas aus, daraufhin verständigte er die Polizei und den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Dieser sicherte die Bombe und transportierte sie zur Entschärfung nach Oldenburg. Dafür musste der Bereich um den Fundort zeitweise großräumig abgesperrt werden. Unterstützt wurden Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst dabei von der Freiwilligen Feuerwehr Veldhausen. Der Landwirt wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.





+++ EMSLAND +++

Lingen - 41-jährige Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Eine 41-jährige Radfahrerin wurde Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Frerener Straße schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr gegen 7.45 Uhr die Ludwigstraße links in Richtung Georgstraße und stieß dabei mit der Radfahrerin zusammen, die zu diesem Zeitpunkt die Frerener Straße an der dortigen Ampelanlage kreuzte. Die Frau aus Lingen stürzte zu Boden und verletzte sich. An Fahrrad und Auto entstanden Sachschäden in unbekannter Höhe.

Haselünne - Denkmal beschädigt

Zwischen Samstag und Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter die Treppenstufen des Bödiker Denkmals in der Bahnhofstraße. Möglicherweise wurde der Schaden durch das Anzünden von Papier verursacht. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 entgegen.

Emsbüren - Poolanlage gestohlen

Von dem Grundstück eines Ferienhauses in der Straße Elbergen wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend eine Poolanlage gestohlen. Die Täter brachen ein Schloss zu dem Grundstück auf und stahlen einen etwa 9 Meter mal 5 Meter großen Pool des Herstellers Intex. Neben dem Pool wurde die entsprechende Filteranlage und eine Pumpe entwendet. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591870 zu melden.

Haren - Zaun beschädigt

Am Donnerstag, den 18. April, wurde an der Dieselstraße der Zaun eines Betriebsgeländes auf einer Länge von rund 50 Metern beschädigt. Vermutlich fuhr ein LKW mit einem Kran als Anhänger dagegen. Der Unfallverursacher soll noch versucht haben, den Zaun notdürftig zu reparieren. Dann flüchtete er vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932 72100 zu melden.

Papenburg - Radfahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

Am Ostermontag kam es gegen 16.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Friederikenstraße. Der Fahrer eines Toyota Yaris beabsichtige, von dem Parkplatz des Volksparks nach rechts auf die Friederikenstraße einzufahren. Hierbei stieß er mit einer unbekannten Radfahrerin zusammen, die den Radweg aus Aschendorf befuhr und sich anschließend in Richtung Papenburg entfernte. An dem Toyota entstand Sachschaden. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Papenburg - Großbrand im Hafen

Auf dem Hafengelände gab es Donnerstagnachmittag einen Großbrand in einer Recycling-Firma. Gegen 17.15 Uhr brach das Feuer in einer offenen Halle an der Straße Ulmenhof aus. Dort lagerten rund 150 Tonnen Sperrmüll. Durch den Brand wurden Teile der Halle und große Mengen Holz zerstört. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Papenburg, Surwold, Dörpen, Aschendorf und Westoverledingen waren mit fast 40 Fahrzeugen und knapp 250 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Das Feuer verursachte eine starke Rauchentwicklung, so dass Anwohner auch in der weiteren Umgebung gebeten wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehren konnten den Brand noch am Abend unter Kontrolle bringen und schließlich komplett löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 250.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

