Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 25. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Itterbeck - Sachbeschädigungen bei Kloatscheeterball

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag am Rande eines Kloatscheeterballs in einer Gaststätte an der Straße Am Sportplatz mehrere Pflanzkübel, Schaukästen und Laternen beschädigt. Ob die Taten in Zusammenhang mit den Feierlichkeiten stehen, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92 000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstagmittag und Donnerstagnachmittag versucht, in eine Doppelhaushälfte am Sonnenblumenweg einzubrechen. Der Versuch eine Tür aufzuhebeln misslang, daraufhin flüchteten die Täter ohne Beute. Der Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 949 0 zu melden.

Werlte - Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag versucht in ein Reihenhaus an der Straße Auf dem Stroh einzubrechen. Es gelang ihnen aber nicht eine Tür aufzuhebeln, so dass die Täter ohne Beute flüchteten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Lingen - Autoanhänger gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 10. und dem 22. März einen Autoanhänger von einem Grundstück an der Lortzingstraße gestohlen. Es handelt sich um einen silbernen Anhänger der Marke Stema mit dem Kennzeichen EL - VV 400. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 87 0 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

