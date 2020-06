Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 25. Juni im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

Salzbergen - Polizisten mit dem Tode bedroht

Am Mittwochabend haben zwei Frauen die Polizei verständigt, weil sie sich an der Straße Am Gillenbrink von einem jungen Mann belästigt fühlten. Der 25-Jährige stellte den beiden nach und fragte sie ununterbrochen, ob sie „kiffen“ wollen. Als er durch die eingesetzte Streifenbesatzung kontrolliert werden sollte, ergriff er die Flucht. Die Beamten holten ihn ein und nahmen ihn in Gewahrsam. Beim Transport zur Dienststelle beleidigte er die Polizisten fortwährend und drohte ihnen damit, sie umzubringen und ihnen den Bauch aufzuschlitzen. Der Mann wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Klein Berßen - Brand in Garage

Am Mittwochvormittag ist es an der Eschstraße zu einem Brand in einer Garage gekommen. Gegen 10.30 Uhr fing dort ein Kompressor Feuer. Die Flammen beschädigten mehrere dort gelagerte Geräte sowie eine Blechwand des Gebäudes. Verletzt wurde niemand.

Salzbergen - Bei Einbruch Alarmanlage ausgelöst

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochmittag in eine Erdgeschosswohnung an der Lindenstraße eingedrungen. Beim Aufbrechen der Eingangstür lösten sie gegen 12.40 Uhr eine Alarmanlage aus und ergriffen umgehend die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Salzbergen - Bootsmotor gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag an der Straße Vorbexten einen Außenbordmotor der Marke Yamaha gestohlen. Das Diebesgut war zur Tatzeit an einem im Wasser der Ems liegenden Eisenboot angebracht und mit einer Kette gesichert. Der Wert des Motors liegt bei etwa 1550 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Papenburg - Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag vergangener Woche an der Neuherbrumer Straße mehrere Werkzeuge aus einen Firmentransporter gestohlen. Das Fahrzeug stand zwischen 14.15 und 16 Uhr unverschlossen vor einer dortigen Baustelle. Das Diebesgut der Marken Makita, Rehms und Rothenberger hat einen Wert von mehr als 2200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Herzlake - GPS-Gerät aus Traktor gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag an der Dohrener Straße in einen Traktor eingebrochen. Sie entwendeten daraus ein GPS-Gerät im Wert von etwa 7000 Euro. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf dem Hof eines dortigen landwirtschaftlichen Betriebes. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

