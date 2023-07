Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 25. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Emlichheim - Zeugen gesucht

Am Dienstag ist es auf der Wilsumer Straße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines Peugeot war gegen 6.45 Uhr in Richtung Emlichheim unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß des Außenspiegels mit einem entgegenkommenden Transporter, der vermutlich im Begriff war ein weiteres Fahrzeug zu überholen. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Einbruch in Keller

Zwischen Sonntag, 19.20 Uhr, und Montag, 4.45 Uhr, sind Diebe in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Friedrichstraße in Lingen eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem eine Flasche Alkohol. Es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntag, 17.45 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Mehrparteienhaus an der Straße An der Marienschule in Lingen einzubrechen. Der Versuch misslang. Es entstand ein Sachschaden an einer Tür. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Dörpen - Katalysator entwendet

Zwischen Donnerstag und Sonntag haben bislang unbekannte Täter an der Neudörpener Straße in Dörpen einen Katalysator aus einem VW Golf entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 130 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Lingen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag, 18. Juli, gegen 14.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren, einen grauen Ford Focus, der am rechten Fahrbahnrand der Brunnenstraße, Höhe Hausnummer 36, geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, Telefon 0591/870, in Verbindung zu setzen.

