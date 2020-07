Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 24. Juli im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Seniorin bestohlen

Am Donnerstagmittag haben zwei unbekannte Täter gegen 13.20 Uhr einer Seniorin die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Eine Person verwickelte die Frau in der van-Delden-Straße in ein Gespräch und griff dabei unbemerkt in ihre Handtasche. Eine weitere Person stand einige Meter hinter der Geschädigten. Anschließend liefen beide Personen in unbekannte Richtung davon. Die Männer waren ca. 20-30 Jahre alt und trugen kurz rasiertes, schwarzes Haar. Einer von ihnen war ca. 165 cm groß und war mit einem roten Pullover und einer khakifarbenen Hose bekleidet. Der zweite Täter trug ein rotes T-Shirt und eine beige Hose. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Lehe - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Gestern kam es gegen 13:30 Uhr auf der B401 in Höhe Lehe zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer und zwei Personen lebensgefährlich verletzt wurden. Ein 81-Jähriger befuhr mit seinem Daimler die B70 in Richtung B401 und beabsichtigte auf die B401 nach links in Richtung Heede einzufahren. Dabei übersah er eine 54-jährige Mazda-Fahrerin, die auf der B401 aus Heede kommend in Richtung Oldenburg unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der 81-Jährige Daimler-Fahrer sowie seine 79-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die Fahrerin des Mazda und ihr 16-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt, sind jedoch zwischenzeitlich wieder außer Lebensgefahr. Die B401 sowie die Auffahrt der B70 waren für die Bergungsmaßnahmen mehrere Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 16.000 Euro.

Kluse - Person bei Unfall schwer verletzt

Gestern um 15:25 Uhr wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Wippinger Straße in Kluse schwer verletzt. Ein 23-Jähriger befuhr mit einem VW die Wippinger Straße in Richtung Wippingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und touchierte dabei ein Verkehrsschild. Im weiteren Verlauf versuchte der Fahrer gegenzulenken, kam dabei in Schräglage und rutschte nach rechts von der Fahrbahn, wo das Fahrzeug mit zwei Bäumen kollidierte. Der 23-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Bawinkel - Industrie-Hochdruckreiniger entwendet

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Donnerstag Zugang zu einem Betriebsgelände an der Oorstraße verschafft. Dort stahlen sie einen Industrie-Hochdruckreiniger im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Lathen - Motorroller gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen verschlossenen Motorroller gestohlen. Das Fahrzeug des Herstellers Alpha Motors stand während der Tatzeit unter einem Carport an der Kreuzstraße. Ein Versicherungskennzeichen war an dem Roller nicht angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer (05933) 924570 entgegen.

Lingen - Versuchter Einbruch in Kiosk

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag haben bislang unbekannte Täter versucht, in einen Kiosk an der Schwedenschanze einzudringen. Dabei beschädigten sie die Verglasung der Eingangstür. In den Verkaufsraum gelangten die Täter nicht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Werlte - BMW beschädigt

Zwischen Montag, 14:00 Uhr, und Mittwoch, 15:20 Uhr, wurde in Werlte ein schwarzer BMW von einem bislang unbekannten Täter im hinteren Bereich beschädigt. Der BMW wurde zu dieser Zeit auf einem Firmenparkplatz an der Bernard-Krone-Straße sowie auf dem Parkplatz eines Discounters an der Hauptstraße abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Werlte, Tel. 05951/993920, zu melden.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.