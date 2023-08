Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 24. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Emlichheim - Zeugen nach Einbruch in Werkstatt gesucht

Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zu einer Werkstatt in der Straße Westersand. Anschließend stahlen sie diverses Werkzeug, Prüfgeräte und Reifen. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Telefon 05943 92000, in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - 48-Jähriger mit Pedelec gestürzt und schwer verletzt

Gestern Morgen gegen 5.45 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Pedelec den Immenweg in Richtung Klausheide und wollte links in die Fichtenstraße abbiegen. Dabei verlor er vermutlich aufgrund des Rollsplitts auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Rad und fiel hin, wobei er sich schwer verletzte und in ein Krankenhaus gebracht werden musste.





+++ EMSLAND +++

Lathen - Hinweistafel beschädigt

Im Zeitraum von Samstag bis Mittwoch kam es in der Straße Am Bahnhof zu einer Sachbeschädigung. Ein Täter schlug gegen die Glasscheibe einer Hinweistafel, wodurch sie kaputt ging. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lathen, 05933 924570, zu melden.

Herzlake - Zeugen nach Diebstahl gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Diebe etwa 300 Meter Starkstromkabel von einer Baustelle in der Andruper Straße. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Lingen - zurückgelassenes Essen verursacht Einsatz der Feuerwehr

Gestern gegen 15.41 Uhr kam es in der Kaiserstraße zu einem Einsatz der Feuerwehr. Grund dafür, war ein zurückgelassener Topf auf dem Herd in der Wohnung eines Mehrparteienhauses, wodurch die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Daraufhin alarmierten Nachbarn die Rettungskräfte. Die Wohnung konnte schnell lokalisiert und die Ursache gefunden werden, sodass es zu keinem nennenswerten Sachschaden gekommen ist.

Papenburg - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt auf ein Baustellengelände in der Straße Am Ems-Center. Anschließend wurden etwa 60 Meter Kupferkabel und eine Elektrowinde entwendet. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

Lünne - Zeugen nach Diebstahl gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Lünne in der Straße Gewerbegebiet zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgelände und entwendeten zahlreiche Solarkabelrollen. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

Lingen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude des Vereinsheims in der Diekstraße. Anschließend wurden neben Bargeld mehrere Würstchen und Cola-Dosen entwendet. Der Schaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

