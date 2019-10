Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 23. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Es liegen bislang keine aktuellen Meldungen für die Grafschaft vor.





+++ EMSLAND +++

Geeste - Einbruch in Firma

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Montag in eine Firma an der Industriestraße eingedrungen. Die Täter gelangten in eine Halle und drangen durch ein Fenster in die Büroräume ein. Hier stahlen sie zwei Geldkassetten und den Inhalt einer Kaffeekasse. Ein weiterer Einbruch hat sich am vergangenen Wochenende an der Ölwerkstraße ereignet. Hier drangen die Täter durch einen Kellerschacht in eine Firma ein und stahlen Kleingeld. Die Höhe der entstandenen Gesamtschäden ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Raub auf Tankstelle

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch eine Tankstelle an der Rheiner Straße überfallen. Gegen 1.10 Uhr betraten die maskierten Täter den Verkaufsraum. Während einer von beiden den Angestellten mit einem Schlagstock bedrohte und die Herausgabe von Bargeld forderte, griff der Zweite in das Tabakregal und entnahm mehrere Schachteln Zigaretten. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung eines dortigen Schnellrestaurants und stiegen in einen dunklen PKW. Sie fuhren in Richtung Innenstadt davon. Einer der Täter war etwa 18 Jahre alt, rund 1,75 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er war mit einer dunklen Sturmhaube, einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenshirt bekleidet. Die zweite Person war etwa 16 Jahre alt, rund 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Auch er trug eine dunkle Sturmhaube und war mit einem schwarzen Oberteil und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Wieviel Bargeld die Täter erbeuteten ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Lingen - Einbruch in Schule

Im Laufe des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Täter in eine Schule an der Elsterstraße eingedrungen. Nachdem die Täter zunächst erfolglos versuchten ein Fenster aufzuhebeln, schlugen sie dieses anschließend mit einem unbekannten Gegenstand ein und gelangten in ein Schulbüro. Hier stahlen sie Bargeld. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Papenburg - Radlader von Baustelle gestohlen

Am Samstag, 19. Oktober, haben bislang unbekannte Täter einen Radlader von einer Baustelle gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 10 und 21 Uhr auf die Baustelle am Hofer Weg und transportierten das Fahrzeug vermutlich mittels eines Tiefladers ab. Der Radlader des Herstellers Caterpill hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Sustrum - Kraftstoff gestohlen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes, 19. und 20. Oktober, haben bislang unbekannte Täter rund 60 Liter Diesel aus einem am Kuhweg abgestellten Bagger entwendet. Neben dem Kraftstoff stahlen sie mehrere Rollen Absperrband. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

