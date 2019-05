Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 23. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

BadBentheim: Deutsch-niederländisches Polizeiteam nimmt Drogenschmuggler fest

Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams Bad Bentheim haben Mittwochnachmittag einen 44-jährigen Autofahrer festgenommen. Der Mann war berauscht auf der A30 unterwegs und hatte Kokain und Heroin für rund 7800 Euro in seinem Fahrzeug. Der 44 Jahre alte Fahrer war gegen 14 Uhr nachmittags in einem PKW mit polnischer Zulassung über die Autobahn 30 in das Bundesgebiet eingereist. An der Anschlussstelle Gildehaus wurde das Auto durch die Beamten des deutsch-niederländischen Polizeiteams angehalten und überprüft. Der 44-jährige Pole machte einen auffallend nervösen und leicht desorientierten Eindruck auf die Beamten. Weil ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf der Autobahn unterwegs war, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe.

Bei der Durchsuchung des Autos entdeckten die Beamten in einem luftdicht verschlossenen Behälter rund 50 Gramm Kokain und 100 Gramm Heroin. Der Mann wurde festgenommen und zusammen mit den beschlagnahmten Drogen für weitere Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen haben im Straßenhandel einen Verkaufspreis von etwa 7 800 Euro. Der Drogenschmuggler wurden heute Mittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 44-Jährigen. Er wurde der nächsten Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Schaufensterscheibe beschädigt

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Schaufensterscheibe eines Modegeschäftes in der Lookenstraße beschädigt. Bislang unbekannte Täter warfen die Scheibe mit einer Bierflasche ein. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Werlte - Dieb von Baustoffen gestellt

Am vergangenen Freitag wurde gegen 20.30 Uhr durch den kommunalen Ordnungs-und Streifendienst der Samtgemeinde Werlte auf dem Parkplatz eines Baumarktes ein Diebstahl beobachtet. Ein 54-jähriger Mann war gerade dabei Baustoffe in den Kofferraum seines Autos einzuladen. Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes verständigten daraufhin die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann mehrere Findlinge, Pflanzensubstrat und andere Baustoffe habe stehlen wollen. Zudem war der Mann aus Löningen ohne Führerschein unterwegs. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Sögel - Gleich mehrere Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei Sögel hat in der Nacht zu Donnerstag bei Verkehrskontrollen im Bereich des Industriegebietes eine große Anzahl Autofahrer überprüft. Dabei waren gleich fünf PKW-Fahrer ohne Führerschein unterwegs. In einem Fall wurde die Kraftfahrzeugsteuer nicht ordnungsgemäß entrichtet. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Bawinkel- Einbruch in Gaststätte

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in eine Gaststätte an der Lingener Straße eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld. Anschließend flüchteten sie. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 87 0 zu melden.

Ringe - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 9. Mai und gestern versucht in ein Einfamilienhaus an der Birger-Forell-Straße einzubrechen. Sie scheiterten beim Versuch die Eingangstür aufzuhebeln und flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

