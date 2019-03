Alle aktuellen Polizeimeldungen vom 23. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Gildehaus - Wäschetrockner setzt Abstellkammer in Brand

Gestern Abend gegen 22.50 Uhr hat in einem Haus am Butterweg ein Wäschetrockner Feuer gefangen. Die 58-jährige Hausbewohnerin war gerade in der Abstellkammer, als das Feuer ausbrach. Sie brachte sich und ihren Hund in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Bentheim war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung war zunächst für die Nacht unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Emlichheim - VW Golf beschädigt

Gestern Vormittag zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Dorfstraße ein grauer VW Golf beschädigt. Vermutlich wurde das Auto von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer (05943) 92 000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Geeste - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 55-jähriger Radfahrer wurde gestern Abend bei einem Verkehrsunfall auf der Meppener Straße (L 48) lebensgefährlich verletzt. Der Mann wollte gegen 18.10 Uhr die Straße überqueren. Zunächst ließ er einen Transporter passieren, dann übersah er offenbar das Auto eines 21-Jährigen. Der junge Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und erfasste den Radfahrer. Der 55-Jährige zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Rhede - Weltkriegsgranaten auf Friedhof gefunden

Bei Pflegearbeiten auf dem Friedhof an der Dorfstraße im Ortsteil Borsum wurden gestern Nachmittag zwei Granaten aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Die Polizei sperrte den Fundort bis zum Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ab. Nach einer Überprüfung durch die Experten wurden die Granaten in sicheren Transportbehältern verpackt und abtransportiert.

Haren - Unfall auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Papenwiese wurde gestern zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr ein VW Up beschädigt. Das Auto wurde vermutlich von einem anderen Fahrzeug beim Rangieren gestreift. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer (05932) 72 100 zu melden.

Haselünne - Bargeld gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montagmorgen und Freitagnachmittag in ein Wohnhaus an der Straße Moorkamps Tannen eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten die Räume. Dort stahlen sie unter anderem Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 949 0 zu melden.

Langen - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus an der Espeler Straße ist gestern Abend gegen 20.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Anwohner hörten den Rauchmelder aus einer der Wohnungen und alarmierten die Feuerwehr. Die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Eine Frau wurde vorsorglich im Krankenhaus behandelt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Langen und Bawinkel waren mit fünf Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Das Feuer war in der Küche der Wohnung ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die betroffene Wohnung ist zur Zeit nicht bewohnbar.

Renkenberge - Auto überschlägt sich

Ein 27-jähriger Autofahrer hat sich gestern Nachmittag bei einem Unfall mit seinem PKW überschlagen. Der Mann war auf der Wahner Straße in Richtung Renkenberge unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der PKW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Die Unglücksursache ist noch nicht bekannt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.